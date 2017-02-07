Гризманн и Торрес – в составе «Атлетико» на матч Кубка Испании против «Барселоны»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетико» на ответный полуфинальный матч Кубка Испании.

«Барселона»: Силлесен, Пике, Ракитич, Денис, Арда, Суарес, Месси, Альба, Роберто, Гомес, Умтити.

«Атлетико»: Мойа, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Коке, Сауль, Гайтан, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

Матч состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию данного поединка.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы