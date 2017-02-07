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  • Кадиев: «С деньгами Керимова «Анжи» должен был раза три играть в полуфинале Лиги чемпионов»

Кадиев: «С деньгами Керимова «Анжи» должен был раза три играть в полуфинале Лиги чемпионов»

7 февраля 2017, 19:29
6

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев признался, что он бы многое поменял в клубе, но обязан при этом сохранить наследие Сулеймана Керимова.

«Керимов поднял «Анжи» очень высоко. Кто еще делал такой скачок? В Европе – это, пожалуй, «Манчестер Сити», а на постсоветском пространстве только «Шахтер» Рината Ахметова смог добиться реальных высот.

И если бы «Анжи» не был столь широко известен по всему миру, я бы переименовал клуб в «Динамо». Знаю, сколько Керимов вложил денег в этот проект, поэтому не могу себе позволить разбазарить это наследие. Честно скажу: по тем деньгам, что выделялись на команду, «Анжи» должен был раза по три доходить до полуфиналов еврокубков», – заключил Кадиев.

Напомним, что в эпоху Керимова «Анжи» становился бронзовым призером чемпионата России

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (6)
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Mr Abdullaev
1486486578
Увы..
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трениришко
1486488025
и где он сказал про лигу чемпионов, что за долбаеб делает заголовки
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Psih86
1486488392
Деньги,деньги,деньги....Кто играет ради одних денег,вечно в жопе будут...даже в России третьи,о чем вообще речь.
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Oleg1956
1486489704
Осман а может все таки попросить Керимова и переминовать клуб Анжи на Динамо. Слышу Анжи а в душе Динамо.
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dyema
1486491624
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!
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UniQueLO
1486492938
Статья - «Анжи» должен был раза по три доходить до полуфиналов еврокубков» Заголовок - «Анжи» должен был раза три играть в полуфинале Лиги чемпионов» Ох уж эти новостники...
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