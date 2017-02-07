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    Кадиев: «С деньгами Керимова «Анжи» должен был раза три играть в полуфинале Лиги чемпионов»

    Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев признался, что он бы многое поменял в клубе, но обязан при этом сохранить наследие Сулеймана Керимова.

    «Керимов поднял «Анжи» очень высоко. Кто еще делал такой скачок? В Европе – это, пожалуй, «Манчестер Сити», а на постсоветском пространстве только «Шахтер» Рината Ахметова смог добиться реальных высот.

    И если бы «Анжи» не был столь широко известен по всему миру, я бы переименовал клуб в «Динамо». Знаю, сколько Керимов вложил денег в этот проект, поэтому не могу себе позволить разбазарить это наследие. Честно скажу: по тем деньгам, что выделялись на команду, «Анжи» должен был раза по три доходить до полуфиналов еврокубков», – заключил Кадиев.

    Напомним, что в эпоху Керимова «Анжи» становился бронзовым призером чемпионата России

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    07.02.2017 19:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 7 февраля 2017, 21:42

      Статья - «Анжи» должен был раза по три доходить до полуфиналов еврокубков»
      Заголовок - «Анжи» должен был раза три играть в полуфинале Лиги чемпионов»
      Ох уж эти новостники...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 7 февраля 2017, 21:20

      ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Oleg1956 7 февраля 2017, 20:48

      Осман а может все таки попросить Керимова и переминовать
      клуб Анжи на Динамо. Слышу Анжи а в душе Динамо.

      2
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 7 февраля 2017, 20:26

      Деньги,деньги,деньги....Кто играет ради одних денег,вечно в жопе будут...даже в России третьи,о чем вообще речь.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 7 февраля 2017, 20:20

      и где он сказал про лигу чемпионов, что за долбаеб делает заголовки

      2
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 7 февраля 2017, 19:56

      Увы..

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