Кадиев: «С деньгами Керимова «Анжи» должен был раза три играть в полуфинале Лиги чемпионов»

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев признался, что он бы многое поменял в клубе, но обязан при этом сохранить наследие Сулеймана Керимова.

«Керимов поднял «Анжи» очень высоко. Кто еще делал такой скачок? В Европе – это, пожалуй, «Манчестер Сити», а на постсоветском пространстве только «Шахтер» Рината Ахметова смог добиться реальных высот.

И если бы «Анжи» не был столь широко известен по всему миру, я бы переименовал клуб в «Динамо». Знаю, сколько Керимов вложил денег в этот проект, поэтому не могу себе позволить разбазарить это наследие. Честно скажу: по тем деньгам, что выделялись на команду, «Анжи» должен был раза по три доходить до полуфиналов еврокубков», – заключил Кадиев.

Напомним, что в эпоху Керимова «Анжи» становился бронзовым призером чемпионата России