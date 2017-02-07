Анчелотти: «Агент Дугласа Косты пытается оказать давление на «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о своих непростых отношениях с агентом Дугласа Косты. Напомним, в прессе все чаще появляются слухи, что Коста ведет переговоры с другими командами. В недавнем интервью бразилец сказал, что еще не до конца адаптировался к немецкой жизни. Анчелотти утверждает, что футболист счастлив в «Баварии».

«Интервью Косты больше исходило от его агента. Когда игрок счастлив или расстроен, есть агенты, которые хотят быть вовлеченными и оказать давление на клуб. Я напрямую общаюсь с игроком и вижу, что он счастлив. Все остальные спекуляции идут от агента», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне Дуглас Коста провел в Бундеслиге 14 матчей, забив три гола и сделав три голевые передачи. Стоимость Косты оценивается в 30 миллионов евро.