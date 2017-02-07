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    «Бомбардир» проведет прямой эфир по теме дизайна сайта – задай вопрос!

    Завтра «Бомбардир» проведет с читателями конференцию, посвященную дизайну сайта. В ней вы можете задать интересующие вас вопросы, которые касаются внешнего вида, функциональной оснащенности и многих других вещей.

    Будем благодарны, если вы в комментариях напишите свое мнение на следующие темы:

    1. Логотип. Каким бы мог быть новый или вам нравится текущий?
    2. Цветовая гамма. Меняем?
    3. Расположение блоков новостей, статей.
    4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой?
    5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет?
    6. Какие русскоязычные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну?
    7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы? Чего не хватает?

    Задавайте свои вопросы в конференции.

    Именно с вами мы сделаем наш сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 17:33
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 февраля 2017, 11:51

      2. Цветовая гамма не пол, можно и поменять в сторону голубой.
      Создать оффтопы для пользователей по клубной принадлежности.
      Дать возможность выкладывать фото и видео в постах, хотя бы для юзеров с положительной кармой где-то начиная от 200 плюсов.
      И поменьше бабских сисек, для этого есть другие ресурсы.

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      Рейтинг: +9

      ximik2093 8 февраля 2017, 11:42

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин 8 февраля 2017, 10:16

      1. Логотип.

      В принципе меня устраивает. Узнаваем, ничего лишнего.

      2. Цветовая гамма.

      Внутри статей нужно оставить белый фон он очень удобен для чтения, не напрягает. А вот на главную можно добавить цветов, для выделения, а то выглядит все сплошной лентой.

      3. Расположение блоков новостей, статей.

      Тут тоже претензий нет, очень быстро привыкаешь к блокам. Немного портят все гифки в качестве заставок к статьям, постоянно мелькают - отвлекают, раздражают.

      4. Матч-центр.

      Без разницы

      5. Навигация.

      Да в общем без особых нареканий.

      6. Какие русскоязычные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну?

      Самый удобный лично для меня https://www.championat.com/, все на своем месте, максимум полезного и интересного на главной, плюс удобно подыскать что-то для себя.

      7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы?

      Для меня малоинформативна главная сайта. Тут в основном как раз тесты (которые при желании можно еще увидеть в боковом блоке), Дайджесты и много не информативных постов типа девушек, постов с картинками. Хочется более качественных статей, аналитики. А для всего прочего сделать что-то типа оффтопа, отдельного раздела, где можно опубликовать что-то просто для общения и обмена мнениями.

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      Рейтинг: -186

      Protosser 8 февраля 2017, 09:55

      По вопросам.
      1. Логотип. Мне кажется немного детским, но он не имеет для меня особого значения.
      2. Цветовая гамма. Меняем? Не вижу смысла.
      3. Расположение блоков новостей, статей. Все ок.
      4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой? Что это?) Текстовая трансляция? Тогда все в порядке с этим.
      5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет? Хотелось бы при переходе на страницу игрока или клуба - видеть там список новостей, относящийся к нему.
      6. Какие русскоязЫЧные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну? Главное - содержание.
      7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы? Чего не хватает? А что за "ваши девушки"? Можно всех посмотреть?)
      Не хватает редактирования постов.
      Например - "Какие русскоязные", "Обе команды заканчивали матч в меньшинстве"

      -1
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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 8 февраля 2017, 09:54

      1.логотип устривает.оценка 3+.
      2.цветовая гамма устраивает.оценка 4.
      3. блоки новостей устраивает. оценка 4+. имются новости не относящиеся к футболу.(например как то была новость алла пуг... и кержаков, кому и очем говорили не интересно).
      4.центральные матчи.все устраивает. оценка 4.
      5.навигация.оценка 3-.плоховато со смартфона шариться по лигам фнл, сегунда, лига 2 и т.д.
      6.дизайн нравится. оригинальный. простой. могут и другие позаимстовавать пожалуй. оценка 5-. я раньше заходил на соккер.ру т.к. было очень удобно.
      7. конкурс прогнозов нравится. конкурс фантазиста нет. особенно затягивающиеся как нынешний, который ждать очень долго. девушки нравятся. тесты не особо. оценка 4+.

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      Рейтинг: -186

      Protosser 8 февраля 2017, 09:39

      По поводу функциональной оснащенности..
      Вот у меня сегодня пропадает вертикальная полоса прокрутки, если находишься на странице больше 3 секунд..
      Это так должно быть? Инновации?

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 февраля 2017, 08:23

      Расположение блоков новостей, статей, матч-центр - меняем, и всплывающие окна на пол экрана раздражают

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 06:44

      Неплохо бы добавить смайлы, возможность вставлять видео и фото.

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      Рейтинг: +147

      aguila_real 8 февраля 2017, 02:46

      улучшить мобильную версию сайта, а так все нравится)

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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 8 февраля 2017, 01:57

      Верхнее dropdown меню(турниры) неудобное...
      кликаешь, открывается во всю ширину а основные подменю(ради которых и тыкаешь) в крайнем левом столбце... неудобно, надо тянутся и если ведешь и чуть дернешь мышью сабменю сворачиватся..
      либо уберите лишнее, либо добавьте функцию js как на значке оповещения(вот там можно было бы и не использовать, дроп контейнер не так уж и велик:))

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