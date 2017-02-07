«Бомбардир» проведет прямой эфир по теме дизайна сайта – задай вопрос!

2. Цветовая гамма не пол, можно и поменять в сторону голубой.
Создать оффтопы для пользователей по клубной принадлежности.
Дать возможность выкладывать фото и видео в постах, хотя бы для юзеров с положительной кармой где-то начиная от 200 плюсов.
И поменьше бабских сисек, для этого есть другие ресурсы.
Завтра «Бомбардир» проведет с читателями конференцию, посвященную дизайну сайта. В ней вы можете задать интересующие вас вопросы, которые касаются внешнего вида, функциональной оснащенности и многих других вещей.
Будем благодарны, если вы в комментариях напишите свое мнение на следующие темы:
1. Логотип. Каким бы мог быть новый или вам нравится текущий?
2. Цветовая гамма. Меняем?
3. Расположение блоков новостей, статей.
4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой?
5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет?
6. Какие русскоязычные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну?
7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы? Чего не хватает?
Задавайте свои вопросы в конференции.
Именно с вами мы сделаем наш сайт еще лучше!