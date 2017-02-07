«Бомбардир» проведет прямой эфир по теме дизайна сайта – задай вопрос!

Завтра «Бомбардир» проведет с читателями конференцию, посвященную дизайну сайта. В ней вы можете задать интересующие вас вопросы, которые касаются внешнего вида, функциональной оснащенности и многих других вещей.

Будем благодарны, если вы в комментариях напишите свое мнение на следующие темы:

1. Логотип. Каким бы мог быть новый или вам нравится текущий?

2. Цветовая гамма. Меняем?

3. Расположение блоков новостей, статей.

4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой?

5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет?

6. Какие русскоязычные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну?

7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы? Чего не хватает?

Задавайте свои вопросы в конференции.

Именно с вами мы сделаем наш сайт еще лучше!