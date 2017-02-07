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«Бомбардир» проведет прямой эфир по теме дизайна сайта – задай вопрос!

7 февраля 2017, 17:33
21

Завтра «Бомбардир» проведет с читателями конференцию, посвященную дизайну сайта. В ней вы можете задать интересующие вас вопросы, которые касаются внешнего вида, функциональной оснащенности и многих других вещей.

Будем благодарны, если вы в комментариях напишите свое мнение на следующие темы:

1. Логотип. Каким бы мог быть новый или вам нравится текущий?
2. Цветовая гамма. Меняем?
3. Расположение блоков новостей, статей.
4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой?
5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет?
6. Какие русскоязычные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну?
7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы? Чего не хватает?

Задавайте свои вопросы в конференции.

Именно с вами мы сделаем наш сайт еще лучше!

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (21)
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Dokaskos
1486495992
Реклама достала конкретно (((
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Pourport
1486497876
1. Логотип. Каким бы мог быть новый или вам нравится текущий?Новый и креативный не помешал(только не шило на мыло,например лого Ювентуса))) 2. Цветовая гамма. Меняем?Можно посинивить(или сменить на более спокойный цвет) 3. Расположение блоков новостей, статей(слева сделайте наши новости,а справа вместо БЛОГа новости Европы 4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой?Здесь не советник) 5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет?Вроде все нормально 6. Мимо,и не по нашей части. 7. Все нормально,и тесты и остальное,можно немного освежить статьями,например писать о жизни бывших футболистах,и назвать например "После свистка"(ну или в той стезе,пенсионной)))
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Джек Харпер
1486508246
Верхнее dropdown меню(турниры) неудобное... кликаешь, открывается во всю ширину а основные подменю(ради которых и тыкаешь) в крайнем левом столбце... неудобно, надо тянутся и если ведешь и чуть дернешь мышью сабменю сворачиватся.. либо уберите лишнее, либо добавьте функцию js как на значке оповещения(вот там можно было бы и не использовать, дроп контейнер не так уж и велик:))
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aguila_real
1486511204
улучшить мобильную версию сайта, а так все нравится)
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sir_Alex
1486525451
Неплохо бы добавить смайлы, возможность вставлять видео и фото.
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Protosser
1486535950
По поводу функциональной оснащенности.. Вот у меня сегодня пропадает вертикальная полоса прокрутки, если находишься на странице больше 3 секунд.. Это так должно быть? Инновации?
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MaxiUs
1486536843
1.логотип устривает.оценка 3+. 2.цветовая гамма устраивает.оценка 4. 3. блоки новостей устраивает. оценка 4+. имются новости не относящиеся к футболу.(например как то была новость алла пуг... и кержаков, кому и очем говорили не интересно). 4.центральные матчи.все устраивает. оценка 4. 5.навигация.оценка 3-.плоховато со смартфона шариться по лигам фнл, сегунда, лига 2 и т.д. 6.дизайн нравится. оригинальный. простой. могут и другие позаимстовавать пожалуй. оценка 5-. я раньше заходил на соккер.ру т.к. было очень удобно. 7. конкурс прогнозов нравится. конкурс фантазиста нет. особенно затягивающиеся как нынешний, который ждать очень долго. девушки нравятся. тесты не особо. оценка 4+.
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Protosser
1486536952
По вопросам. 1. Логотип. Мне кажется немного детским, но он не имеет для меня особого значения. 2. Цветовая гамма. Меняем? Не вижу смысла. 3. Расположение блоков новостей, статей. Все ок. 4. Матч-центр. Вертикальный, горизонтальный, другой? Что это?) Текстовая трансляция? Тогда все в порядке с этим. 5. Навигация. Куда удобно переходить, куда нет? Хотелось бы при переходе на страницу игрока или клуба - видеть там список новостей, относящийся к нему. 6. Какие русскоязЫЧные и иностранные сайты вам нравятся по дизайну? Главное - содержание. 7. Позиционирование проекта. Вам нравятся наши тесты, девушки, статьи, конкурсы? Чего не хватает? А что за "ваши девушки"? Можно всех посмотреть?) Не хватает редактирования постов. Например - "Какие русскоязные", "Обе команды заканчивали матч в меньшинстве"
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ximik2093
1486543325
http://links.email/p/oaz2s Заработок на просмотре рекламы магазинов от 2000 рублей в день уделяя всего несколько минут http://links.email/p/oaz2s
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Tostao
1486543906
2. Цветовая гамма не пол, можно и поменять в сторону голубой. Создать оффтопы для пользователей по клубной принадлежности. Дать возможность выкладывать фото и видео в постах, хотя бы для юзеров с положительной кармой где-то начиная от 200 плюсов. И поменьше бабских сисек, для этого есть другие ресурсы.
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