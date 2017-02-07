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    Мать Куадрадо молилась, чтобы игроку позволили вернуться в «Ювентус»

    Мать полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо рассказала, как переживала за своего сына во время его нахождения в «Челси». По ее словам, в Италии игрок чувствует себя намного лучше.

    «В «Челси» он продолжал улыбаться, но на самом деле был выключен. Этим летом я молилась, чтобы ему позволили вернуться в «Ювентус». Здесь ему помогает то, что в команде много южноамериканцев.

    Он очень хорошо дружит с другими колумбийцами. Он вполне может пойти и посмотреть на Карлоса Бакку или Джейсона Мурильо. Луис Муриэль живет в Генуе, а потому может прийти к нам.
    Я очень сильно ждала радости Хуана. Обрадовалась, когда он забил в ворота «Интера». Это был красивый гол», – сказала Марсела Куадрадо.

    Хуан Куадрадо вернулся в «Ювентус» в августе 2016 года на правах трехлетней аренды из «Челси». В любой момент «Ювентус» имеет право выкупить игрока за 25 миллионов евро. В текущем сезоне Куадрадо провел в Серии А 17 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2017 16:11
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