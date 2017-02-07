Аджоев: «Трансферная кампания «Арсенала» не окончена, до закрытия окна постараемся найти форварда и левого хавбека»

Лучше из молодежки пусть играют способные ребята, один из которых 17 летний из Средней Азии, ну очень способный
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подчеркнул, что «оружейники» продолжают поиск игроков, способных усилить команду. Также он сообщил, что красно-желтые расстанутся с 14-ю футболистами, чтобы разгрузить зарплатную ведомость под новичков.
«Перед зимним трансферным окном в составе было 30 человек, в отношении 14 из них было принято решение расстаться. Подготовительный период после Нового года они начали проходить с молодежной командой, а теперь тренируются в «Арсенале-2». Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы сможем со всеми мирно расстаться. Это не значит, что они в чем-то виноваты, – просто на наш взгляд они не смогут помочь клубу стать сильнее. По большинству из этих футболистов у нас имеются предложения, в основном из ФНЛ.
За счет них мы разгружаем зарплатную ведомость и имеем возможность пригласить новых футболистов, то есть на трансферы у нас было ровно 0 рублей. Все, кроме Федерико Расича, то есть шесть из семи новичков, играют или в недалеком прошлом играли за свои сборные. На этом трансферная кампания не закончена, «Арсенал» до закрытия окна будет искать еще одного нападающего и левого полузащитника», – сказал Аджоев.
Напомним, на данный момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице РФПЛ 15-е место, имея в активе 12 очков и располагаясь в зоне вылета.