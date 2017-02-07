Аджоев: «Трансферная кампания «Арсенала» не окончена, до закрытия окна постараемся найти форварда и левого хавбека»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подчеркнул, что «оружейники» продолжают поиск игроков, способных усилить команду. Также он сообщил, что красно-желтые расстанутся с 14-ю футболистами, чтобы разгрузить зарплатную ведомость под новичков.

«Перед зимним трансферным окном в составе было 30 человек, в отношении 14 из них было принято решение расстаться. Подготовительный период после Нового года они начали проходить с молодежной командой, а теперь тренируются в «Арсенале-2». Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы сможем со всеми мирно расстаться. Это не значит, что они в чем-то виноваты, – просто на наш взгляд они не смогут помочь клубу стать сильнее. По большинству из этих футболистов у нас имеются предложения, в основном из ФНЛ.

За счет них мы разгружаем зарплатную ведомость и имеем возможность пригласить новых футболистов, то есть на трансферы у нас было ровно 0 рублей. Все, кроме Федерико Расича, то есть шесть из семи новичков, играют или в недалеком прошлом играли за свои сборные. На этом трансферная кампания не закончена, «Арсенал» до закрытия окна будет искать еще одного нападающего и левого полузащитника», – сказал Аджоев.

Напомним, на данный момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице РФПЛ 15-е место, имея в активе 12 очков и располагаясь в зоне вылета.