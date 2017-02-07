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    Кураньи может подписать контракт с «Динамо-Брест»

    По информации by.tribuna.com, экс-нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи может продолжить карьеру в «Динамо-Брест».

    34-летний футболист уже прибыл в расположении белорусской команды и сегодня должен провести дебютное тренировочное занятие.

    В настоящее время бывший форвард сборной Германии находится без клуба, после того, как по завершении сезона-2015/16 покинул «Хоффенхайм». Цвета московского «Динамо» Кураньи защищал с 2010 по 2015 год. В РФПЛ игрок провел 123 матча, записав в свой актив 50 голов и 16 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 13:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 февраля 2017, 14:02

      Куда он лезет? Там задержки зарплаты по 3-4 месяца!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > zatonn 7 февраля 2017, 14:15

      Приучили в России к совку, понравилось. "Там же не платят" -" Ну и что, зато там и делать ничего не надо".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 7 февраля 2017, 13:50

      В такой чемп и такой клуб???

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