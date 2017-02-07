Кураньи может подписать контракт с «Динамо-Брест»

По информации by.tribuna.com, экс-нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи может продолжить карьеру в «Динамо-Брест».

34-летний футболист уже прибыл в расположении белорусской команды и сегодня должен провести дебютное тренировочное занятие.

В настоящее время бывший форвард сборной Германии находится без клуба, после того, как по завершении сезона-2015/16 покинул «Хоффенхайм». Цвета московского «Динамо» Кураньи защищал с 2010 по 2015 год. В РФПЛ игрок провел 123 матча, записав в свой актив 50 голов и 16 результативных передач.