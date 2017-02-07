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  • Иванович: «Когда Жирков запел, все игроки «Челси» рухнули на пол от смеха»

Иванович: «Когда Жирков запел, все игроки «Челси» рухнули на пол от смеха»

7 февраля 2017, 12:42
10

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о бывших тренерах «Челси», под руководством которых ему довелось работать в лондонском клубе, – Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Также серб рассказал, как нынешний игрок петербуржцев Юрий Жирков, сразу после перехода в стан синих из ЦСКА, заставил футболистов «пенсионеров» кататься от смеха по полу.

– В жизни Моуринью такой же, каким мы его видим по телевизору?

– Его называют «Особенный», и могу сказать, что он действительно такой! Самое поразительное, как Жозе заставляет делать тебя вещи, на которые ты, казалось бы, был неспособен! То есть раскрывал в тебе лучшие качества. Но главное, он очень прямой, такой, какой есть. И это проявляется в отношении ко всему: к тренировкам, игрокам, медиа. Такой тип человека, который либо вам нравится, либо нет. Среднего не дано. И это то, что и делает его особенным! Вы не представляете, как я счастлив, что судьба подарила мне шанс поработать с ним.

– Журналисты от него в восторге. А футболистов он часто удивлял?

– Когда до важной игры оставалось, скажем, две недели, он уже начинал о ней говорить и тем самым готовить нас. Мы это чувствовали. Вообще, с ним каждый день случалось что-то неожиданное и новое – ты просто не мог расслабиться, нужно было быть готовым ко всему. Да, на пресс-конференциях он вел себя эпатажно, но когда речь заходила о подготовке к матчу, тактике и мотивации, ни о каких шутках не могло идти и речи.

– Анчелотти другой?

– Карло другой, да. Но, знаете, он из тех тренеров, с которым футболисты согласились бы работать 20 лет, если бы у них был выбор. Анчелотти – умный, спокойный.

– Анчелотти писал в своей автобиографии, что Жирков плохо пел.

– В «Челси» есть традиция: когда в команду приходит новый футболист, он должен исполнить песню. Юра очень готовился, но спел так, что вся команда просто рухнула на пол и смеялась минут 15. На моей памяти это был самый смешной момент в «Челси».

– Что пели вы?

– Сербскую песню. Все тоже смеялись! Слава богу, что в то время еще не было таких мобильных телефонов, как сейчас, и это никто не снимал.

Напомним, Иванович стал игроком «Зенита» этой зимой, подписав контракт на 2,5 года с возможностью его пролонгации еще на один сезон. За новую команду сербский защитник будет выступать под 60-м номером.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Челси Жирков Юрий Иванович Бранислав
Комментарии (10)
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Обер-КанцлерЪ
1486461105
Жаль, что Жирков запомнился песней, а не игрой.
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Icemennn
1486461534
Пусть лучше не умеет петь, чем не умеет играть
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FanatSerj
1486462361
Что то у Ивановича какой то предпенсионное настроение, интервью уже как мемуары звучат, как будто все уже померли, кого он знавал ))
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Gullit 76
1486464591
Шевченко тоже плохо спел и не заиграл в Челси. Тенденция блин.
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T 72
1486466342
Удачи в Зените тебе)
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LokoGoGo
1486466487
"... а жена Юры начала рассказывать про "бразильский язык", у двоих даже случился микроинсульт" ))
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artem 81
1486468657
Для Российского игрока у Юры офигенная карьера, он и пахал как конь, хотя и нет выдающихся данных. А сейчас посмотрите на сборную, выйдут сопли жуют. За такие бабки, если бы при СССР они так играли у них бы ...опа треснула.
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Den Bull
1486476428
Удачи в Зените!
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