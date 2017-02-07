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    Иванович: «Когда Жирков запел, все игроки «Челси» рухнули на пол от смеха»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о бывших тренерах «Челси», под руководством которых ему довелось работать в лондонском клубе, – Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Также серб рассказал, как нынешний игрок петербуржцев Юрий Жирков, сразу после перехода в стан синих из ЦСКА, заставил футболистов «пенсионеров» кататься от смеха по полу.

    – В жизни Моуринью такой же, каким мы его видим по телевизору?

    – Его называют «Особенный», и могу сказать, что он действительно такой! Самое поразительное, как Жозе заставляет делать тебя вещи, на которые ты, казалось бы, был неспособен! То есть раскрывал в тебе лучшие качества. Но главное, он очень прямой, такой, какой есть. И это проявляется в отношении ко всему: к тренировкам, игрокам, медиа. Такой тип человека, который либо вам нравится, либо нет. Среднего не дано. И это то, что и делает его особенным! Вы не представляете, как я счастлив, что судьба подарила мне шанс поработать с ним.

    – Журналисты от него в восторге. А футболистов он часто удивлял?

    – Когда до важной игры оставалось, скажем, две недели, он уже начинал о ней говорить и тем самым готовить нас. Мы это чувствовали. Вообще, с ним каждый день случалось что-то неожиданное и новое – ты просто не мог расслабиться, нужно было быть готовым ко всему. Да, на пресс-конференциях он вел себя эпатажно, но когда речь заходила о подготовке к матчу, тактике и мотивации, ни о каких шутках не могло идти и речи.

    – Анчелотти другой?

    – Карло другой, да. Но, знаете, он из тех тренеров, с которым футболисты согласились бы работать 20 лет, если бы у них был выбор. Анчелотти – умный, спокойный.

    – Анчелотти писал в своей автобиографии, что Жирков плохо пел.

    – В «Челси» есть традиция: когда в команду приходит новый футболист, он должен исполнить песню. Юра очень готовился, но спел так, что вся команда просто рухнула на пол и смеялась минут 15. На моей памяти это был самый смешной момент в «Челси».

    – Что пели вы?

    – Сербскую песню. Все тоже смеялись! Слава богу, что в то время еще не было таких мобильных телефонов, как сейчас, и это никто не снимал.

    Напомним, Иванович стал игроком «Зенита» этой зимой, подписав контракт на 2,5 года с возможностью его пролонгации еще на один сезон. За новую команду сербский защитник будет выступать под 60-м номером.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2017 12:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 февраля 2017, 17:07

      Удачи в Зените!

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 7 февраля 2017, 14:57

      Для Российского игрока у Юры офигенная карьера, он и пахал как конь, хотя и нет выдающихся данных. А сейчас посмотрите на сборную, выйдут сопли жуют. За такие бабки, если бы при СССР они так играли у них бы ...опа треснула.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 7 февраля 2017, 14:21

      "... а жена Юры начала рассказывать про "бразильский язык", у двоих даже случился микроинсульт" ))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 7 февраля 2017, 14:19

      Удачи в Зените тебе)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 13:49

      Шевченко тоже плохо спел и не заиграл в Челси. Тенденция блин.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 февраля 2017, 13:12

      Что то у Ивановича какой то предпенсионное настроение, интервью уже как мемуары звучат, как будто все уже померли, кого он знавал ))

      2
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 7 февраля 2017, 12:58

      Пусть лучше не умеет петь, чем не умеет играть

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 февраля 2017, 12:51

      Жаль, что Жирков запомнился песней, а не игрой.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Ardenn 7 февраля 2017, 13:14

      В то время половина голов.забитых ЦСКА,были после его проходов по левому флангу.

      6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Ardenn 7 февраля 2017, 22:29

      Да я тоже прекрасно помню, играл он отлично тогда. Но я имел в виду отрезок карьеры Жиркова в Челси.

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