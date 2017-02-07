Иванович: «Когда Жирков запел, все игроки «Челси» рухнули на пол от смеха»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о бывших тренерах «Челси», под руководством которых ему довелось работать в лондонском клубе, – Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Также серб рассказал, как нынешний игрок петербуржцев Юрий Жирков, сразу после перехода в стан синих из ЦСКА, заставил футболистов «пенсионеров» кататься от смеха по полу.

– В жизни Моуринью такой же, каким мы его видим по телевизору?

– Его называют «Особенный», и могу сказать, что он действительно такой! Самое поразительное, как Жозе заставляет делать тебя вещи, на которые ты, казалось бы, был неспособен! То есть раскрывал в тебе лучшие качества. Но главное, он очень прямой, такой, какой есть. И это проявляется в отношении ко всему: к тренировкам, игрокам, медиа. Такой тип человека, который либо вам нравится, либо нет. Среднего не дано. И это то, что и делает его особенным! Вы не представляете, как я счастлив, что судьба подарила мне шанс поработать с ним.

– Журналисты от него в восторге. А футболистов он часто удивлял?

– Когда до важной игры оставалось, скажем, две недели, он уже начинал о ней говорить и тем самым готовить нас. Мы это чувствовали. Вообще, с ним каждый день случалось что-то неожиданное и новое – ты просто не мог расслабиться, нужно было быть готовым ко всему. Да, на пресс-конференциях он вел себя эпатажно, но когда речь заходила о подготовке к матчу, тактике и мотивации, ни о каких шутках не могло идти и речи.

– Анчелотти другой?

– Карло другой, да. Но, знаете, он из тех тренеров, с которым футболисты согласились бы работать 20 лет, если бы у них был выбор. Анчелотти – умный, спокойный.

– Анчелотти писал в своей автобиографии, что Жирков плохо пел.

– В «Челси» есть традиция: когда в команду приходит новый футболист, он должен исполнить песню. Юра очень готовился, но спел так, что вся команда просто рухнула на пол и смеялась минут 15. На моей памяти это был самый смешной момент в «Челси».

– Что пели вы?

– Сербскую песню. Все тоже смеялись! Слава богу, что в то время еще не было таких мобильных телефонов, как сейчас, и это никто не снимал.

Напомним, Иванович стал игроком «Зенита» этой зимой, подписав контракт на 2,5 года с возможностью его пролонгации еще на один сезон. За новую команду сербский защитник будет выступать под 60-м номером.