Шишкин не удивлен капитанством Дзюбы в «Зените»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин, права на которого принадлежат столичному «Локомотиву», признался, что не удивлен назначению Артема Дзюбы капитаном «Зенита».

«Удивлен ли назначением капитаном Дзюбы в «Зените»? Ха-ха! Ну, зная Дзюбу… С детства он парень разговорчивый, «на шутках» – а тут такая серьезная ответственность. Но Артем тоже взрослеет. Я его еще с детско-юношеской школы помню. Желаю Дзюбе, чтобы повязка его окрылила, как Глушакова.

В детстве Артем бывал капитаном. В спартаковской школе он точно получал повязку в своих командах. Я 1987 года рождения, а он 1988-го, поэтому нам часто приходилось пересекаться, мы смотрели матчи ребят на год младше. Помню, маленький Дзюба был капитаном и много забивал», – сказал Шишкин.

Напомним, что в начале февраля Дзюба был избран капитаном «Зенита». За клуб с берегов Невы форвард забил в общей сложности 23 гола в 44-х матчах.