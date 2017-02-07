Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шишкин не удивлен капитанством Дзюбы в «Зените»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин, права на которого принадлежат столичному «Локомотиву», признался, что не удивлен назначению Артема Дзюбы капитаном «Зенита».

    «Удивлен ли назначением капитаном Дзюбы в «Зените»? Ха-ха! Ну, зная Дзюбу… С детства он парень разговорчивый, «на шутках» – а тут такая серьезная ответственность. Но Артем тоже взрослеет. Я его еще с детско-юношеской школы помню. Желаю Дзюбе, чтобы повязка его окрылила, как Глушакова.

    В детстве Артем бывал капитаном. В спартаковской школе он точно получал повязку в своих командах. Я 1987 года рождения, а он 1988-го, поэтому нам часто приходилось пересекаться, мы смотрели матчи ребят на год младше. Помню, маленький Дзюба был капитаном и много забивал», – сказал Шишкин.

    Напомним, что в начале февраля Дзюба был избран капитаном «Зенита». За клуб с берегов Невы форвард забил в общей сложности 23 гола в 44-х матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2017 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 7 февраля 2017, 13:25

      ответственная должность

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11