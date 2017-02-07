Иванович: «Где мне удобнее играть? Лучше себя чувствую в центре обороны»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказал мнение о предстоящем матче Лиги Европы против «Андерлехта», а также рассказал, на какой позиции увереннее себя чувствует.

«Самая принципиальная игра? Не люблю заглядывать далеко, первая игра обычно самая тяжелая. У нас впереди еще Лига Европы, и я должен себя подготовить к новой работе. «Зенит» всегда ставит перед собой самые высокие цели. С «Андерлехтом» будет непросто из-за перерыва в российском чемпионате, поэтому мы на сборах и готовим себя к Европе, к тому, что каждая игра словно финал.

Надеюсь, в первом матче добьемся хорошего результата, чтобы в Санкт-Петербурге было легче. Я готов играть и в центре, и на фланге защиты. Это больше вопрос тренеру. Лучше себя чувствую в центре обороны. Посмотрим, как получится», – сказал футболист.

Иванович стал игроком «Зенита» 1 февраля. Контракт игрока рассчитан на 2,5 года.