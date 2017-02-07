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    Иванович: «Где мне удобнее играть? Лучше себя чувствую в центре обороны»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказал мнение о предстоящем матче Лиги Европы против «Андерлехта», а также рассказал, на какой позиции увереннее себя чувствует.

    «Самая принципиальная игра? Не люблю заглядывать далеко, первая игра обычно самая тяжелая. У нас впереди еще Лига Европы, и я должен себя подготовить к новой работе. «Зенит» всегда ставит перед собой самые высокие цели. С «Андерлехтом» будет непросто из-за перерыва в российском чемпионате, поэтому мы на сборах и готовим себя к Европе, к тому, что каждая игра словно финал.

    Надеюсь, в первом матче добьемся хорошего результата, чтобы в Санкт-Петербурге было легче. Я готов играть и в центре, и на фланге защиты. Это больше вопрос тренеру. Лучше себя чувствую в центре обороны. Посмотрим, как получится», – сказал футболист.

    Иванович стал игроком «Зенита» 1 февраля. Контракт игрока рассчитан на 2,5 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2017 01:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 7 февраля 2017, 09:02

      Давай, Браня, приведи оборону в чувства!

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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 7 февраля 2017, 08:46

      Смотри, не забалуй. У нас это очень просто.

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