Арбитр Риццоли не поедет на ЧМ-2018 в Россию

Итальянский арбитр Никола Риццоли принял решение о завершении международной карьеры до лета 2018 года. Таким образом, рефери не будет работать на мундиале, который пройдет в России.

«Все имеет свое начало и свой конец. Я принял решение отказаться от пути, ведущем к ЧМ-2018. Будет справедливо – дать шанс другим», – заявил Риццоли.

45-летний судья с 2011 по 2015 признавался лучшим арбитром Италии. В 2014 и 2015 годах ФИФА называла его лучшим арбитром мира.