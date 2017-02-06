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    Арбитр Риццоли не поедет на ЧМ-2018 в Россию

    Итальянский арбитр Никола Риццоли принял решение о завершении международной карьеры до лета 2018 года. Таким образом, рефери не будет работать на мундиале, который пройдет в России.

    «Все имеет свое начало и свой конец. Я принял решение отказаться от пути, ведущем к ЧМ-2018. Будет справедливо – дать шанс другим», – заявил Риццоли.

    45-летний судья с 2011 по 2015 признавался лучшим арбитром Италии. В 2014 и 2015 годах ФИФА называла его лучшим арбитром мира.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.02.2017 23:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 февраля 2017, 00:44

      Пьерлуиджи Коллина тоже не будет, и что?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 февраля 2017, 00:09

      английских чудаков было бы по меньше, а то они правил по моему не знают или курят перед работой, особенно Аткенсон и Клаттенбург.

      2
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      ...
      Рейтинг: +496

      firs04 > KARAT777 7 февраля 2017, 08:05

      Так они не только курят, бухают не по-детски. Могут еще перепихон устроить между собой, этож Европейцы мля

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 февраля 2017, 00:00

      Ну и пусть... лишь бы не пожалел бы потом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 февраля 2017, 23:55

      Да всем плевать.

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