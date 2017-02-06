Арбитр Егоров во время зимнего перерыва похудел на 15 килограммов

Арбитры РФПЛ проведут сбор в Турции с 7 по 15 февраля. Отмечается, что Алексей Николаев и Рашид Абусуев пропустят подготовку к сезону по причине травм. У Николаева обнаружена вирусная инфекция, и рефери не может заниматься наравне с другими коллегами. Сообщается, что тесты по физической подготовке ему придется сдавать индивидуально в конце февраля или начале марта.

Также отмечается, что судья из Саранска Александр Егоров крайне серьезно отнесся к своей форме и похудел на 15 килограммов.