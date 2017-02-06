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    Арбитр Егоров во время зимнего перерыва похудел на 15 килограммов

    Арбитры РФПЛ проведут сбор в Турции с 7 по 15 февраля. Отмечается, что Алексей Николаев и Рашид Абусуев пропустят подготовку к сезону по причине травм. У Николаева обнаружена вирусная инфекция, и рефери не может заниматься наравне с другими коллегами. Сообщается, что тесты по физической подготовке ему придется сдавать индивидуально в конце февраля или начале марта.

    Также отмечается, что судья из Саранска Александр Егоров крайне серьезно отнесся к своей форме и похудел на 15 килограммов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2017 20:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 февраля 2017, 15:06

      А не намёк ли это Егорова командам, которые будет судить? Видите, мол, похудел, осунулся, и без чёрной икры мне теперь вообще не прожить... Разложенной в такие маленькие алмазные вазочки кататиков по пять или шесть... Лучше больше! И вазочек, и каратиков... Ну не звери же вы?!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 февраля 2017, 23:28

      Просто машина!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 6 февраля 2017, 22:57

      Похуел, беняжка... Это из-за неоеания от нервов... еньги буут - поправится!

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 6 февраля 2017, 23:09

      Это у Вас .ефект речи и мозгов. или опять - "просто клава подгуляла" ?

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 6 февраля 2017, 21:29

      Чемпионат начнётся,тогда и поправится !А сейчас главное пережить голодное время ,не до жиру .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      NapaS 6 февраля 2017, 21:16

      Кому кроме Егорова это интересно?

      0
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      Рейтинг: +139

      DS7 6 февраля 2017, 21:06

      Наиважнейшая новость, достойная своего места на главной...

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 февраля 2017, 20:52

      Жаль, было смешно смотреть!Ошибаться всё равно не перестанет.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 6 февраля 2017, 20:36

      Мы рады))) Надеемся на снижение ошибок)))

      1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 6 февраля 2017, 20:35

      это тот который как колобок?)

      -1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 6 февраля 2017, 20:31

      Скоро на капусту перейдут,наберут жирку!

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