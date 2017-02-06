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  • Арбитр Егоров во время зимнего перерыва похудел на 15 килограммов

Арбитр Егоров во время зимнего перерыва похудел на 15 килограммов

6 февраля 2017, 20:22
11

Арбитры РФПЛ проведут сбор в Турции с 7 по 15 февраля. Отмечается, что Алексей Николаев и Рашид Абусуев пропустят подготовку к сезону по причине травм. У Николаева обнаружена вирусная инфекция, и рефери не может заниматься наравне с другими коллегами. Сообщается, что тесты по физической подготовке ему придется сдавать индивидуально в конце февраля или начале марта.

Также отмечается, что судья из Саранска Александр Егоров крайне серьезно отнесся к своей форме и похудел на 15 килограммов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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АЛЕКС 58
1486402300
Скоро на капусту перейдут,наберут жирку!
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Спартач_навсегда
1486402539
это тот который как колобок?)
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marslond
1486402589
Мы рады))) Надеемся на снижение ошибок)))
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Gullit 76
1486403537
Жаль, было смешно смотреть!Ошибаться всё равно не перестанет.
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DS7
1486404402
Наиважнейшая новость, достойная своего места на главной...
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NapaS
1486405012
Кому кроме Егорова это интересно?
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опус 2
1486405797
Чемпионат начнётся,тогда и поправится !А сейчас главное пережить голодное время ,не до жиру .
Ответить
GoLenaStop
1486411031
Похуел, беняжка... Это из-за неоеания от нервов... еньги буут - поправится!
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Joko21
1486412911
Просто машина!
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cska-62
1486469163
А не намёк ли это Егорова командам, которые будет судить? Видите, мол, похудел, осунулся, и без чёрной икры мне теперь вообще не прожить... Разложенной в такие маленькие алмазные вазочки кататиков по пять или шесть... Лучше больше! И вазочек, и каратиков... Ну не звери же вы?!
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