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    «Марсель» предпримет попытку приобрести Джеко

    По информации Sport.ba, форвард «Ромы» Эдин Джеко по завершении текущего сезона может перебраться в «Марсель». Сообщается, что на трансфере настаивает главный тренер провансальцев Руди Гарсия, который знаком с боснийцем по совместной работе в римской команде. По информации СМИ, ранее 30-летний футболист отклонил очень выгодное предложение от одного из китайских клубов.

    В нынешнем сезоне 30-летний футболист записал в свой актив 22 гола и семь результативных передач в 31-м матче. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2017 16:25
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