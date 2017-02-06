«Марсель» предпримет попытку приобрести Джеко

По информации Sport.ba, форвард «Ромы» Эдин Джеко по завершении текущего сезона может перебраться в «Марсель». Сообщается, что на трансфере настаивает главный тренер провансальцев Руди Гарсия, который знаком с боснийцем по совместной работе в римской команде. По информации СМИ, ранее 30-летний футболист отклонил очень выгодное предложение от одного из китайских клубов.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист записал в свой актив 22 гола и семь результативных передач в 31-м матче. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.