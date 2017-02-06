«Томь» не сможет играть в Премьер-лиге из-за проблем с финансированием

Заместитель губернатора Томской области Чингис Акатаев заявил, что «Томь» не сможет выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне. Причиной тому является нехватка финансирования команды.

«Данный вопрос – в высочайшем приоритете рассмотрения в ежедневном режиме у губернатора. Он на самом деле душой болеет за судьбу «Томи», и, естественно, никто не собирается оставить ее в трудном финансовом положении. К сожалению, нам не удалось найти равнозначную замену «Роснефти», были предварительные договоренности, но сыграли роль финансово-экономические обстоятельства, ситуация, которая в целом по России складывается. Тем не менее долги «Томи» за 2016 год в сумме 460 млн рублей будут закрыты.

Задача – просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета – хорошо, не удастся – мы из этого трагедии не делаем. Тем не менее мы понимаем, что для Премьер-лиги усилий наших партнеров и предполагаемых источников финансирования нам не хватит. Задача для «Томи» – играть в ФНЛ из расчета бюджета в районе 500 млн рублей. Это нормальный, реальный бюджет для команды ФНЛ, не самый маленький. Над этим мы сегодня работаем.

Делаем все, чтобы успеть закрыть долги и приобрести новичков до 15 февраля. Если не успеем – будем привлекать игроков молодежного состава, это человек 15. Сегодня действующих контрактов у нас 10, остальные контракты расторгаем», – приводит слова Акатаева городской портал.

Напомним, из-за финансовых проблем команду уже покинул ряд ведущих игроков. На данный момент «Томь» замыкает турнирную таблицу РФПЛ.