Коэффициент на вылет «Лестера» из Премьер-лиги равен 9/4

Британская букмекерская контора Ladbrokes зафиксировала новый коэффициент на вылет «Лестер Сити» в Чемпионшип по итогам текущего сезона.

Аналитики фирмы считают, что вероятность данного события равна 9/4.

Аналогичный коэффициент на вылет последней команды чемпионата «Сандерленда» равен 1/3.

Напомним, сегодня лисы уступили «Манчестер Юнайтед» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, действующий чемпион Англии установил новый антирекорд.

На данный момент «Лестер» находится на 16-м месте в турнирной таблице с 21-м очком в активе.