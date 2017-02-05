Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коэффициент на вылет «Лестера» из Премьер-лиги равен 9/4

    Британская букмекерская контора Ladbrokes зафиксировала новый коэффициент на вылет «Лестер Сити» в Чемпионшип по итогам текущего сезона.

    Аналитики фирмы считают, что вероятность данного события равна 9/4.

    Аналогичный коэффициент на вылет последней команды чемпионата «Сандерленда» равен 1/3.

    Напомним, сегодня лисы уступили «Манчестер Юнайтед» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, действующий чемпион Англии установил новый антирекорд.

    На данный момент «Лестер» находится на 16-м месте в турнирной таблице с 21-м очком в активе.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2017 22:03
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 февраля 2017, 06:39

      Именно за подобное многие и любят АПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Anton_1_9_ 6 февраля 2017, 00:26

      Вот если забыть прошлый сезон то вообще все закономерно, думаю даже не писали бы про эту новость. Все таки есть НО - лестер чемпион англии (то ли чемпионат не тот, может и игроки загорелись на раз
      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 5 февраля 2017, 23:04

      За эти 2 сезона на Лестере можно было состояние сделать... сначала поставить на чемпионство, а затем на вылет... вот уж удивляют!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 5 февраля 2017, 22:52

      Из князи в грязи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Альви 5 февраля 2017, 22:17

      3.25 всего-то,на победу давали 5001)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      SailorMoon > Альви 5 февраля 2017, 23:14

      2.25

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11