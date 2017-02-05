Коэффициент на вылет «Лестера» из Премьер-лиги равен 9/4

Именно за подобное многие и любят АПЛ!
Британская букмекерская контора Ladbrokes зафиксировала новый коэффициент на вылет «Лестер Сити» в Чемпионшип по итогам текущего сезона.
Аналитики фирмы считают, что вероятность данного события равна 9/4.
Аналогичный коэффициент на вылет последней команды чемпионата «Сандерленда» равен 1/3.
Напомним, сегодня лисы уступили «Манчестер Юнайтед» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, действующий чемпион Англии установил новый антирекорд.
На данный момент «Лестер» находится на 16-м месте в турнирной таблице с 21-м очком в активе.