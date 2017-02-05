Ибрагимович – самый опытный игрок, забивший 15 голов в АПЛ за один сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметился забитым мячом в игре против «Лестера». На 44-й минуте матча шведский форвард увеличил преимущество своей команды до двух голов. Для самого Ибрагимовича этот гол оказался 15-м в нынешнем сезоне.

Ибрагимович стал самым опытным игроком, которому покорилась подобная отметка. На момент 15-го забитого мяча шведу исполнилось 35 лет и 125 дней. Всего в сезоне нападающий провел 22 матча, сделав в них еще и три голевые передачи.

Стоимость Ибрагимовича оценивается в 10 миллионов евро. В «Манчестер Юнайтед» он перешел летом 2016 года из «ПСЖ».