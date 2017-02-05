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    Ибрагимович – самый опытный игрок, забивший 15 голов в АПЛ за один сезон

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметился забитым мячом в игре против «Лестера». На 44-й минуте матча шведский форвард увеличил преимущество своей команды до двух голов. Для самого Ибрагимовича этот гол оказался 15-м в нынешнем сезоне.

    Ибрагимович стал самым опытным игроком, которому покорилась подобная отметка. На момент 15-го забитого мяча шведу исполнилось 35 лет и 125 дней. Всего в сезоне нападающий провел 22 матча, сделав в них еще и три голевые передачи.

    Стоимость Ибрагимовича оценивается в 10 миллионов евро. В «Манчестер Юнайтед» он перешел летом 2016 года из «ПСЖ».

    Источник: Opta

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    05.02.2017 19:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 февраля 2017, 16:53

      а главное, что в МЮ перешёл бесплатно) и заткнул рты всем тем, кто визжал "это тебе не Франция" и т.д))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 5 февраля 2017, 22:03

      Ибра кадабра молодчина

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 февраля 2017, 20:45

      ибра красава

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 5 февраля 2017, 20:12

      Крутой чувак

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 февраля 2017, 20:00

      "самый опытный" и самый старый мне кажется не одно и то же :) футбольный опыт же во время грудного вскармивания не идёт

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