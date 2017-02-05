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    Бундеслига. Гол Бобадильи в добавленное время помог «Аугсбургу» переиграть «Вердер»

    В матче 19-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Вердером» победа досталась хозяевам. Победный гол на четвертой добавленной минуте забил Рауль Бобадилья. В основное время встречи голами отметились Теодор Гебре Селасси, Джонатан Шмид, Ку Чжа-Чеол и Макс Крузе.

    По итогам тура «Аугсбург» набрал 24 очка и вышел на десятую строчку. «Вердер» с 16-ю баллами остается на 15-м месте.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Аугсбург – Вердер – 3:2 (1:1)

    Гол: 0:1 – Гебре Селасси, 26; 1:1 – Шмид, 28; 1:2 – Крузе, 65; 2:2 – Чжа-Чеол, 79; 3:2 – Бобадилья, 90+4.

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    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 февраля 2017, 20:09

      Редакторы, исправьте: Гол из вне игры Бобадильи................

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