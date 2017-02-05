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    Кержаков: «Луческу прививает «Зениту» атакующий футбол»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какую игру прививает петербургской команде главный тренер Мирча Луческу. По словам форварда, румынский специалист хочет, чтобы сине-бело-голубые контролировали мяч, атаковали и много забивали.

    «Наверное, это лучше видно со стороны. Луческу работает над серьезным контролем мяча, хочет, чтобы его команда полностью доминировала в данном аспекте на протяжении всего матча. Естественно, Луческу прививает атакующий футбол, подразумевающий много забитых мячей. У нас это получается с переменным успехом, но, надеюсь, в скором времени будем играть так, как хочет главный тренер», – сказал Кержаков.

    По итогам 17-ти туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.02.2017 16:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 февраля 2017, 09:40

      Прививки только не приживаются... Товарняк 1-1... Атакующий до нельзя...

      0
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      Рейтинг: +2

      Закат 5 февраля 2017, 22:11

      Методу Кержакова обрадуются все оставшиеся спарринг-партнеры!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 февраля 2017, 20:40

      одно пистопольство а не атакующий футбол

      0
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 5 февраля 2017, 19:16

      Тут с защитой никак никто порядка навести не может.

      1
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 5 февраля 2017, 18:12

      Ну так и когда же мы его увидим????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 5 февраля 2017, 17:58

      Господи! Когда нибудь мы увидим хоть что-то похожее на вразумительную атаку Зенита?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > polt 5 февраля 2017, 20:41

      когда не будет Дзюбы и особенно Кокорина

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