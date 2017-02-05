Кержаков: «Луческу прививает «Зениту» атакующий футбол»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какую игру прививает петербургской команде главный тренер Мирча Луческу. По словам форварда, румынский специалист хочет, чтобы сине-бело-голубые контролировали мяч, атаковали и много забивали.

«Наверное, это лучше видно со стороны. Луческу работает над серьезным контролем мяча, хочет, чтобы его команда полностью доминировала в данном аспекте на протяжении всего матча. Естественно, Луческу прививает атакующий футбол, подразумевающий много забитых мячей. У нас это получается с переменным успехом, но, надеюсь, в скором времени будем играть так, как хочет главный тренер», – сказал Кержаков.

По итогам 17-ти туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.