Прядкин: «Видно по трансферной политике, что клубы РФПЛ затягивают пояса»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что российские клубы начали меньше тратить денег на трансферы. По его словам, в чемпионате практически не стало повального привлечения иностранцев.

«Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет. Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали более большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле бюджеты скорректированы и поджаты.

Конечно, я равноудален от всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят. В общем, давайте посмотрим весеннюю часть сезона, в которой, уверен, будет бескомпромиссная борьба, и уже там подведем итоги трансферной политики клубов», – заявил он.

Напомним, зимнее трансферное окно для клубов РФПЛ закроется в ночь на 25 февраля.