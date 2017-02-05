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    Прядкин: «Видно по трансферной политике, что клубы РФПЛ затягивают пояса»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что российские клубы начали меньше тратить денег на трансферы. По его словам, в чемпионате практически не стало повального привлечения иностранцев.

    «Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет. Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали более большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле бюджеты скорректированы и поджаты.

    Конечно, я равноудален от всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят. В общем, давайте посмотрим весеннюю часть сезона, в которой, уверен, будет бескомпромиссная борьба, и уже там подведем итоги трансферной политики клубов», – заявил он.

    Напомним, зимнее трансферное окно для клубов РФПЛ закроется в ночь на 25 февраля.

    Источник: ТАСС

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    05.02.2017 11:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 5 февраля 2017, 14:52

      Точно! Вот Спартак с Зенитом прям замучились новые дырки в поясах от armani сверлить.

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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 февраля 2017, 13:07

      Прядкин: " В РФС денег для клубов нет, но вы держитесь, затянули пояса, мы
      к вам идём забирать бабки".

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