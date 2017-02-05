Агент: «Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений»

Агент защитника «Анжи» Шандао Ролим Кармо рассказал о том, каким видит свое будущее его клиент.

По словам агента, сейчас футболист ждет официальных предложений от клубов Премьер-лиги.

«Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных. У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время что-то изменится», – сказал он.

В текущем сезоне футболист провел за махачкалинцев восемь матчей.