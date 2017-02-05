Бондаренко: «В финале КАН верх возьмет Египет»

Известный российский специалист Виктор Бондаренко считает, что Египет выиграет Кубок африканских наций. Напомним, что сегодня в финале турнира египтяне встретятся с Камеруном.

«Предполагаю, что в финале верх возьмет Египет. Он мне ближе. Работал в этой стране, левый защитник Фатхи играл у меня в 2005 году в «Исмаилии». Египетские футболисты всегда были хорошо подготовлены в техническом плане. Но сомнения в исходе финала есть», – сказал он.

Отметим, что Бондаренко более 20 лет работал в Африке, где тренировал клубы Анголы, Мозамбика и ЮАР.