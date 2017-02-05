Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бондаренко: «В финале КАН верх возьмет Египет»

    Известный российский специалист Виктор Бондаренко считает, что Египет выиграет Кубок африканских наций. Напомним, что сегодня в финале турнира египтяне встретятся с Камеруном.

    «Предполагаю, что в финале верх возьмет Египет. Он мне ближе. Работал в этой стране, левый защитник Фатхи играл у меня в 2005 году в «Исмаилии». Египетские футболисты всегда были хорошо подготовлены в техническом плане. Но сомнения в исходе финала есть», – сказал он.

    Отметим, что Бондаренко более 20 лет работал в Африке, где тренировал клубы Анголы, Мозамбика и ЮАР.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2017 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 5 февраля 2017, 13:07

      Полностью согласен, Египет сейчас сильнее

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > dimon2602 5 февраля 2017, 15:35

      а выиграет Камерун по принципу в футбол играют все а побеждают немцы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11