Торрес забил 50-й гол на «Висенте Кальдерон» в Примере

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес отметился голом в матче против «Леганеса». На 15-й минуте Антуан Гризманн​ не забил уже третий пенальти в сезоне, но Торрес все равно отправил мяч в сетку. Для нападающего «Атлетико» это 50-й гол, забитый на стадионе «Висенте Кальдерон» в испанской Примере.

В этом чемпионате 32-летний Торрес провел за «Атлетико» 15 матчей, забив три мяча и записав на свой счет еще три голевых паса. «Атлетико» занимает в Примере четвертое место.

Стоимость Торреса оценивается в пять миллионов фунтов. В июле 2016 года он бесплатно перешел в «Атлетико» из итальянского «Милана». До этого воспитанник «Атлетико» выступал в клубе на правах аренды.