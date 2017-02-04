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    Роналдиньо передаст в музей «Барселоны» «Золотой мяч», выигранный им в 2005 году

    Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо передаст в музей каталонского клуба «Золотой мяч», который он выиграл в 2005 году. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

    Напомним, ранее 36-летний бразилец стал послом «Барселоны» в мире. За каталонскую команду нападающий выступал с 2003 по 2008 год.

    Ранее сообщалось, что Роналдиньо планирует возобновить футбольную карьеру. Последним клубом игрока был «Флуминенсе», который он покинул осенью 2015 года.

    Источник: Instagram

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    04.02.2017 01:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 17:31

      Роналдиньо неповторим. не игрок, а космос

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 февраля 2017, 08:26

      Да

      0
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