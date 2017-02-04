Роналдиньо передаст в музей «Барселоны» «Золотой мяч», выигранный им в 2005 году

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо передаст в музей каталонского клуба «Золотой мяч», который он выиграл в 2005 году. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Напомним, ранее 36-летний бразилец стал послом «Барселоны» в мире. За каталонскую команду нападающий выступал с 2003 по 2008 год.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо планирует возобновить футбольную карьеру. Последним клубом игрока был «Флуминенсе», который он покинул осенью 2015 года.
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Источник: Instagram