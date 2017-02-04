Агент: «Руководство «Локомотива» сделало все, чтобы Алексей Миранчук решил уйти из команды»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, заявил, что руководство московского клуба сделало все, чтобы его клиент покинул команду. Напомним, ранее футболист выразил желание сменить клубную прописку. Главным претендентом на игрока является «Рубин».

– Главный вопрос: почему Миранчук не хочет оставаться в «Локомотиве»?

– Потому что клуб сделал все для этого. Вынудил сделать такой выбор.

– Что именно сделал?

– Переговоры о новом контракте клуб начал в сентябре прошлого года. С игроком и его представителями встретились президент Илья Геркус и спортивный директор Игорь Корнеев. Нам выдали на руки контракт, который устраивал игрока на 99 процентов. Алексей с радостью готов был его подписать.

– Но…

– Хотели отредактировать нюансы. Это касалось желания футболиста поиграть в хорошем европейском клубе. Просили зафиксировать сумму, по которой игрок мог бы в европейский клуб перейти. Алексей, как и его брат Антон, отдают предпочтение Испании – они фанаты «Барселоны».

Так вот, клуб настаивал на компенсации в 20 млн. евро, мы хотели, чтобы сумма была не более 15 млн. Готовы были при этом отказаться от 20 процентов, которые должен был бы получить игрок в случае трансфера в европейский клуб.

– В итоге не договорились?

– Более того – клуб перестал выходить на контакт. От переговоров был отстранен Игорь Корнеев, сказав, что все трансферы будет обсуждать только президент. И в октябре помощник Геркуса приехал за Алексеем на базу в Баковку, после чего отвез на переговоры в клуб. Туда же пригласили и маму Алексея, которая работает воспитателем в детском садике и интернате «Локомотива». Сказали, что звонить никому не надо. Президент Геркус встретил их и сообщил, что переговоры по контракту проведет адвокат клуба Василий Грищак.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.