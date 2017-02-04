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  • Агент: «Руководство «Локомотива» сделало все, чтобы Алексей Миранчук решил уйти из команды»

Агент: «Руководство «Локомотива» сделало все, чтобы Алексей Миранчук решил уйти из команды»

4 февраля 2017, 01:03
14

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, заявил, что руководство московского клуба сделало все, чтобы его клиент покинул команду. Напомним, ранее футболист выразил желание сменить клубную прописку. Главным претендентом на игрока является «Рубин».

– Главный вопрос: почему Миранчук не хочет оставаться в «Локомотиве»?

– Потому что клуб сделал все для этого. Вынудил сделать такой выбор.

– Что именно сделал?

– Переговоры о новом контракте клуб начал в сентябре прошлого года. С игроком и его представителями встретились президент Илья Геркус и спортивный директор Игорь Корнеев. Нам выдали на руки контракт, который устраивал игрока на 99 процентов. Алексей с радостью готов был его подписать.

– Но…

– Хотели отредактировать нюансы. Это касалось желания футболиста поиграть в хорошем европейском клубе. Просили зафиксировать сумму, по которой игрок мог бы в европейский клуб перейти. Алексей, как и его брат Антон, отдают предпочтение Испании – они фанаты «Барселоны».

Так вот, клуб настаивал на компенсации в 20 млн. евро, мы хотели, чтобы сумма была не более 15 млн. Готовы были при этом отказаться от 20 процентов, которые должен был бы получить игрок в случае трансфера в европейский клуб.

– В итоге не договорились?

– Более того – клуб перестал выходить на контакт. От переговоров был отстранен Игорь Корнеев, сказав, что все трансферы будет обсуждать только президент. И в октябре помощник Геркуса приехал за Алексеем на базу в Баковку, после чего отвез на переговоры в клуб. Туда же пригласили и маму Алексея, которая работает воспитателем в детском садике и интернате «Локомотива». Сказали, что звонить никому не надо. Президент Геркус встретил их и сообщил, что переговоры по контракту проведет адвокат клуба Василий Грищак.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (14)
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ololoshka
1486159838
разница то какая его не то что за 15 его за 5 никто в европу не возьмет сейчас, а агент просто *любит большие болты у себя во рту*..жду конца этой эпопеи
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mialkov
1486160199
Что-то слабо верится в слова Шпинева
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XaXatyn
1486160680
Да читаем мы здесь еще одного агента , который тоже всегда правду говорит !
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VGreen
1486162752
пиздабол
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ProstoPolzovatel
1486165840
Да разве это горе...возьмёт Селюка в агенты и тот его куда-нибудь да пристроит)))
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Nesterenko
1486166228
Да нахрен ты вообще начал Алексею мозги промывать? Без тебя бы там разобрались , это из-за тебя все переговоры и зашли в тупик .
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RedGreenHooligan
1486182644
Все это бред! высокая компенсация всегда прописывается в контракте игрока! потом если клуб хочет выкупить его, то уже ведутся переговоры, даже если прописана сумма отступных, но кто то не согласен с этой суммой... думаю Локо не стал бы упираться и специально отвергать все предложения из европы для своего же воспитанника....
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fon_der_tan
1486203253
Интересно когда с девушкой Леша знакомится тоже сперва агент ведет разговор?
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sergan113
1486205063
просто не захотели агенту переплачивать, а то эти дармоеды больше футболистов зарабатывают.
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mdu86
1486211570
Эта козлина загубит пацану карьеру! Ему же нужно побольше наварить, а на игрока плевать! А Миранчук как ребёнок идёт у них на поводу! Хотя бы с родителями посоветовался что ли. Агенты-это зло!..
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