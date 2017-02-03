Нигматуллин считает, что Иванович в будущем может стать капитаном «Зенита»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба является нетипичной фигурой, чтобы быть капитаном «Зенита». По словам экс-футболиста, данный статус в будущем может получить новичок команды Бранислав Иванович.

«Капитан – самый серьезный человек в команде. А у Артема с этим не все в порядке. Он любит пошутить, посмеяться и т.д. Дзюба – нетипичная фигура для капитанства. Может быть, Иванович обживется в команде и станет капитаном», – сказал Нигматуллин.

Напомним, сербский защитник перешел в «Зенит» этой зимой из «Челси», подписав контракт по схеме «2,5+1».