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    Нигматуллин считает, что Иванович в будущем может стать капитаном «Зенита»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба является нетипичной фигурой, чтобы быть капитаном «Зенита». По словам экс-футболиста, данный статус в будущем может получить новичок команды Бранислав Иванович.

    «Капитан – самый серьезный человек в команде. А у Артема с этим не все в порядке. Он любит пошутить, посмеяться и т.д. Дзюба – нетипичная фигура для капитанства. Может быть, Иванович обживется в команде и станет капитаном», – сказал Нигматуллин.

    Напомним, сербский защитник перешел в «Зенит» этой зимой из «Челси», подписав контракт по схеме «2,5+1».

    Источник: Спорт FM

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    03.02.2017 23:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 февраля 2017, 09:30

      Может... Лет через 5

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 4 февраля 2017, 01:09

      Я тоже буду рад, если Иванович будет капитаном!!!

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 3 февраля 2017, 23:59

      На мой чужеродный взгляд, лучшее решение для Зенита на сезон: Дзюба через пресс-конференцию берет назад насчет авторитетов и отдает повязку Браниславу на камеру.. вот вам и все счастливы

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