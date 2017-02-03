Александр Кержаков заявил, что вероятность его перехода в «Кайрат» равна нулю

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков опроверг слухи, согласно которым он может стать игроком «Кайрата». По словам футболиста, вероятность такого перехода равна нулю.

– Ходили слухи, что вы можете сменить команду. «Кайрат», где выступает ваш бывший партнер по «Зениту» и сборной России Андрей Аршавин, действительно интересовался вами?

– В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема «Кайрата» не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в «Зените» и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы – в Интернете и так далее.

В нынешнем сезоне Кержаков провел за «Зенит» в РФПЛ девять матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.