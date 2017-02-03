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  • Александр Кержаков заявил, что вероятность его перехода в «Кайрат» равна нулю

Александр Кержаков заявил, что вероятность его перехода в «Кайрат» равна нулю

3 февраля 2017, 20:11
9

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков опроверг слухи, согласно которым он может стать игроком «Кайрата». По словам футболиста, вероятность такого перехода равна нулю.

– Ходили слухи, что вы можете сменить команду. «Кайрат», где выступает ваш бывший партнер по «Зениту» и сборной России Андрей Аршавин, действительно интересовался вами?

– В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема «Кайрата» не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в «Зените» и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы – в Интернете и так далее.

В нынешнем сезоне Кержаков провел за «Зенит» в РФПЛ девять матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-Лига Зенит Кайрат Кержаков Александр
Комментарии (9)
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S.sol
1486142163
Аршавина больше пинают болельщики, а ленивее все таки Керж. Как красиво прикрывает факт - желание протирать штаны. Жаль. Хороший был игрок.
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S.sol
1486143187
Могли бы встряхнуть стариной. Связка отличная была Андрей Аршавин - Александр Кержаков. Но к сожалению теперь только получится Андрей Аршавин - Александр Тюльпанов
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Gullit 76
1486147095
Керж как Руни в М.Ю.Только Руни и то больше играть дают.Он хотел закончить в Зените,так что уже никуда не уйдёт.
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zico2205
1486153389
Да лучше Кержа на поле выпускать, чем Кокошу...Хоть есть на что посмотреть...Как -никак - а лучший бомбардир России...
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Garrincha58
1486157334
счастлив сидеть на скамье Петровского и получать свои 2 ляма евро
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ijgiz
1487230510
Сиди уж где сидишь - там таких напов свох хватает
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