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    Александр Кержаков заявил, что вероятность его перехода в «Кайрат» равна нулю

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков опроверг слухи, согласно которым он может стать игроком «Кайрата». По словам футболиста, вероятность такого перехода равна нулю.

    – Ходили слухи, что вы можете сменить команду. «Кайрат», где выступает ваш бывший партнер по «Зениту» и сборной России Андрей Аршавин, действительно интересовался вами?

    – В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема «Кайрата» не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в «Зените» и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы – в Интернете и так далее.

    В нынешнем сезоне Кержаков провел за «Зенит» в РФПЛ девять матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.02.2017 20:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 16 февраля 2017, 10:35

      Сиди уж где сидишь - там таких напов свох хватает

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 февраля 2017, 00:28

      счастлив сидеть на скамье Петровского и получать свои 2 ляма евро

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 февраля 2017, 23:23

      Да лучше Кержа на поле выпускать, чем Кокошу...Хоть есть на что посмотреть...Как -никак - а лучший бомбардир России...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2017, 21:38

      Керж как Руни в М.Ю.Только Руни и то больше играть дают.Он хотел закончить в Зените,так что уже никуда не уйдёт.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > yarik1_78 3 февраля 2017, 23:12

      Я ситуацию в клубах для игроков сравнивал.А не как ты, их задние проходы.

      2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 20:33

      Могли бы встряхнуть стариной. Связка отличная была Андрей Аршавин - Александр Кержаков. Но к сожалению теперь только получится Андрей Аршавин - Александр Тюльпанов

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 20:16

      Аршавина больше пинают болельщики, а ленивее все таки Керж. Как красиво прикрывает факт - желание протирать штаны. Жаль. Хороший был игрок.

      -2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > S.sol 3 февраля 2017, 20:31

      Я его с Сычевым сравниваю, тот тоже раньше играл, а потом до последнего сидел в Локо и деньги высасывал.

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      ...
      Рейтинг: +89

      S.sol > Антибиотик 3 февраля 2017, 20:48

      Заметил как личный фанат(ка) Кержа нам по минусу влепил?)))

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