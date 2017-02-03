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    Яровинский: «Фернандес может усилить даже «Барселону», но предложений по нему нет»

    Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский заявил, что московский клуб не имеет предложений от других команд о переходе защитника армейцев Марио Фернандеса. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах бразильца с российским паспортом заинтересованы «Спартак» и «Челси».

    – В клубе лежат готовые предложения по Марио Фернандесу?

    – Нет.

    – Осенью «Спартак» действительно хотел его приобрести?

    – Не буду это комментировать.

    – Пишут, что он интересен главному тренеру «Челси» Антонио Конте?

    – По мне, Марио Фернандес – футболист высокого европейского уровня. Он может заинтересовать кого угодно. Равно как и Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, и другие футболисты нашего клуба.

    – То есть вас не удивила появившаяся информация о том, что Мариу оказался в списках самой «Барселоны».

    – Абсолютно не удивлен. Для меня это точно не стало сюрпризом. Не считаю эту информацию чем-то из ряда вон выходящим.

    – Все-таки речь идет о «Барсе»...

    – Марио – очень хороший футболист.

    В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2017 20:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 февраля 2017, 23:35

      Я бы на месте Нигера призадумался нужен ли клубу ТАКОЙ директор...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 февраля 2017, 22:42

      Даже скамейку барсы не усилит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Aidosinho 3 февраля 2017, 22:27

      Марио перерос уровень РФПЛ. Я бы сваливал на его месте, пока не пошел спад. Думаю желающих много приобрести его. Может от толкнуть ценник

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 февраля 2017, 22:25

      Может, но не усилит

      -2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2017, 20:27

      Он усилит Барселону тем что туда не прийдёт.

      -2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 20:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У него теперь паспорт РФ есть. Больше и не позовет никто. Пусть теперь у Кокорина, Акинфеева и Дзагоева спросит - как с этим жить?

      -4
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