Яровинский: «Фернандес может усилить даже «Барселону», но предложений по нему нет»

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский заявил, что московский клуб не имеет предложений от других команд о переходе защитника армейцев Марио Фернандеса. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах бразильца с российским паспортом заинтересованы «Спартак» и «Челси».

– В клубе лежат готовые предложения по Марио Фернандесу?

– Нет.

– Осенью «Спартак» действительно хотел его приобрести?

– Не буду это комментировать.

– Пишут, что он интересен главному тренеру «Челси» Антонио Конте?

– По мне, Марио Фернандес – футболист высокого европейского уровня. Он может заинтересовать кого угодно. Равно как и Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, и другие футболисты нашего клуба.

– То есть вас не удивила появившаяся информация о том, что Мариу оказался в списках самой «Барселоны».

– Абсолютно не удивлен. Для меня это точно не стало сюрпризом. Не считаю эту информацию чем-то из ряда вон выходящим.

– Все-таки речь идет о «Барсе»...

– Марио – очень хороший футболист.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.