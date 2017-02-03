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  • Яровинский: «Фернандес может усилить даже «Барселону», но предложений по нему нет»

Яровинский: «Фернандес может усилить даже «Барселону», но предложений по нему нет»

3 февраля 2017, 20:01
6

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский заявил, что московский клуб не имеет предложений от других команд о переходе защитника армейцев Марио Фернандеса. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах бразильца с российским паспортом заинтересованы «Спартак» и «Челси».

– В клубе лежат готовые предложения по Марио Фернандесу?

– Нет.

– Осенью «Спартак» действительно хотел его приобрести?

– Не буду это комментировать.

– Пишут, что он интересен главному тренеру «Челси» Антонио Конте?

– По мне, Марио Фернандес – футболист высокого европейского уровня. Он может заинтересовать кого угодно. Равно как и Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, и другие футболисты нашего клуба.

– То есть вас не удивила появившаяся информация о том, что Мариу оказался в списках самой «Барселоны».

– Абсолютно не удивлен. Для меня это точно не стало сюрпризом. Не считаю эту информацию чем-то из ряда вон выходящим.

– Все-таки речь идет о «Барсе»...

– Марио – очень хороший футболист.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА в РФПЛ 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (6)
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S.sol
1486141591
У него теперь паспорт РФ есть. Больше и не позовет никто. Пусть теперь у Кокорина, Акинфеева и Дзагоева спросит - как с этим жить?
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Gullit 76
1486142829
Он усилит Барселону тем что туда не прийдёт.
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bumer_moscow
1486149917
Может, но не усилит
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Aidosinho
1486150028
Марио перерос уровень РФПЛ. Я бы сваливал на его месте, пока не пошел спад. Думаю желающих много приобрести его. Может от толкнуть ценник
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de bruyne
1486150960
Даже скамейку барсы не усилит
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ufos73
1486154138
Я бы на месте Нигера призадумался нужен ли клубу ТАКОЙ директор...
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