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  • Кержаков: «Искренне рад, что у Питера теперь есть крутейший стадион»

Кержаков: «Искренне рад, что у Питера теперь есть крутейший стадион»

3 февраля 2017, 15:07
18

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Форвард признался, что очень рад тому, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге уже достроен.

«С каждым днем чемпионат мира по футболу 2018 года все ближе к нам. Это грандиозное событие для мирового спорта и не менее грандиозное как для Петербурга, так и для страны в целом.

Тема готовности города к чемпионату интересует многих – волнует, впрочем, намного меньше. Вопрос о главном спортивном достоянии города (хотя некоторые считают его бедой), то есть о стадионе на Крестовском острове, практически закрыт – он достроен и готов! Во всяком случае хочется верить, что это так.

Не вижу смысла сейчас обсуждать деньги, сметы и количество материала, потраченного на строительство этого важного для всей страны объекта. Для этого есть более компетентные люди. А я просто искренне рад, что теперь у Питера есть крутейший стадион! С окончанием этой стройки можно смело говорить, что мы готовы принять у себя ЧМ-2018», – цитирует слова Кержакова «Деловой Петербург».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (18)
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Apocalypse
1486123822
Недостроенный :)
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mgordeev
1486123972
Не вижу причин не обсудить деньги и сметы. Это деньги налогоплательщиков. Если Кержаков платит налоги, то и его тоже. Он может за них спрашивать, может не спрашивать. Это его дело. А за свои деньги я всегда готов спросить Так сколько бы стадионов на такие деньги построили Галицкий с Федуном? 5?
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vgarakh
1486124461
Символ воровства и вседозволенности.
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ufos73
1486126931
Ща "красивости" достроят, и вспомнят, что надо купить еще туалетную бумагу и всякое такое, на это еще пару млрд. конечно понадобится )))
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dima25
1486128440
дострой сперва)
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S.sol
1486128484
Сами заработали на него, сами построили... гордость клуба получилась.
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rubinovyi2
1486128610
Может сразу начать еще один строить,еще более крутейший.. Одно грандиозное событие,для мирового спорта-хорошо,а два еще лучше!)
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la verdad
1486129604
Да он там не был ни разу :)) Тесть-депутат ему по вечерам сказки про ЧМ читает :)))
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subbotaspartak
1486137224
Я тоже за тебя рад, Жалко тебе на нём не играть.
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BarStep
1486148511
Завидуете? Завидуйте, - это Ваш удел...
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