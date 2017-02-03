Кержаков: «Искренне рад, что у Питера теперь есть крутейший стадион»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Форвард признался, что очень рад тому, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге уже достроен.

«С каждым днем чемпионат мира по футболу 2018 года все ближе к нам. Это грандиозное событие для мирового спорта и не менее грандиозное как для Петербурга, так и для страны в целом.

Тема готовности города к чемпионату интересует многих – волнует, впрочем, намного меньше. Вопрос о главном спортивном достоянии города (хотя некоторые считают его бедой), то есть о стадионе на Крестовском острове, практически закрыт – он достроен и готов! Во всяком случае хочется верить, что это так.

Не вижу смысла сейчас обсуждать деньги, сметы и количество материала, потраченного на строительство этого важного для всей страны объекта. Для этого есть более компетентные люди. А я просто искренне рад, что теперь у Питера есть крутейший стадион! С окончанием этой стройки можно смело говорить, что мы готовы принять у себя ЧМ-2018», – цитирует слова Кержакова «Деловой Петербург».