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    Кержаков: «Искренне рад, что у Питера теперь есть крутейший стадион»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Форвард признался, что очень рад тому, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге уже достроен.

    «С каждым днем чемпионат мира по футболу 2018 года все ближе к нам. Это грандиозное событие для мирового спорта и не менее грандиозное как для Петербурга, так и для страны в целом.

    Тема готовности города к чемпионату интересует многих – волнует, впрочем, намного меньше. Вопрос о главном спортивном достоянии города (хотя некоторые считают его бедой), то есть о стадионе на Крестовском острове, практически закрыт – он достроен и готов! Во всяком случае хочется верить, что это так.

    Не вижу смысла сейчас обсуждать деньги, сметы и количество материала, потраченного на строительство этого важного для всей страны объекта. Для этого есть более компетентные люди. А я просто искренне рад, что теперь у Питера есть крутейший стадион! С окончанием этой стройки можно смело говорить, что мы готовы принять у себя ЧМ-2018», – цитирует слова Кержакова «Деловой Петербург».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 15:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 3 февраля 2017, 22:01

      Завидуете? Завидуйте, - это Ваш удел...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 февраля 2017, 18:53

      Я тоже за тебя рад,
      Жалко тебе на нём не играть.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 февраля 2017, 16:46

      Да он там не был ни разу :)) Тесть-депутат ему по вечерам сказки про ЧМ читает :)))

      -1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 февраля 2017, 16:30

      Может сразу начать еще один строить,еще более крутейший..
      Одно грандиозное событие,для мирового спорта-хорошо,а два еще лучше!)

      2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 16:28

      Сами заработали на него, сами построили... гордость клуба получилась.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      dima25 3 февраля 2017, 16:27

      дострой сперва)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 февраля 2017, 16:02

      Ща "красивости" достроят, и вспомнят, что надо купить еще туалетную бумагу и всякое такое, на это еще пару млрд. конечно понадобится )))

      -2
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 3 февраля 2017, 15:26

      Как-то не убедительно.Хочу верить,что готов. А на самом деле?

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 февраля 2017, 15:21

      Символ воровства и вседозволенности.

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 3 февраля 2017, 15:12

      Не вижу причин не обсудить деньги и сметы. Это деньги налогоплательщиков. Если Кержаков платит налоги, то и его тоже. Он может за них спрашивать, может не спрашивать. Это его дело. А за свои деньги я всегда готов спросить

      Так сколько бы стадионов на такие деньги построили Галицкий с Федуном? 5?

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > mgordeev 3 февраля 2017, 15:14

      Больше.

      -2
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      Рейтинг: +751

      justozavr > mgordeev 3 февраля 2017, 15:22

      На самом деле Керж прав, когда говорит именно так, многим бы медийным людям научится у него, пусть в отношении законности действий разбираются компетентные люди, а он обсуждает сугубо спортивный интерес

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > justozavr 3 февраля 2017, 15:30

      Моя хата с краю - ничего не знаю. Люблю такой подход. Не понимаю, почему бесплатно на работу не ходит, его же все мало интересует я смотрю. Спортивный интерес - в городе, где только одна команда 2 стадиона. Зачем? Вернее даже так - зачем это нужно налогоплательщикам?

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      Рейтинг: +751

      justozavr > mgordeev 3 февраля 2017, 15:37

      не совсем ты прав, это может сказаться на его семье и репутации, во вторых ни ты, ни я, ни он не обладаем точной информацией, о том, кто как и сколько украл, только догадки, никаких официальных документов. А это очень громкие заявления, тем более для известного человека. Вот г-н Макаревич выплеснул наружу свои "не могу терпеть, я за гласность" и где он теперь? От слов Саши по поводу потраченных денег ровным счетом ничего не изменится, пока до этого не будет дела компетентным органам. Мы же взрослые люди и все понимаем

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