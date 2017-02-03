Романцев: «Луческу почувствовал, что у Дзюбы есть авторитет»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба назначен новым капитаном «Зенита». Напомним, российский форвард перешел в петербургский клуб в 2015 году из стана красно-белых.

«Дзюба в «Зените» полтора года? Нормально, я через полгода стал капитаном. Тут видимо, лидерские качества не только на поле, но и в быту, сказались.

Авторитет должен быть. Значит, он у Дзюбы есть. Тренер это почувствовал», – отметил Романцев.