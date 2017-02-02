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    Конте отказался от рекордного контракта в Китае

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался перебраться в Китай.

    По существующей информации, один из местных клубов предлагал итальянскому специалисту 25 миллионов евро в год, однако не смог его уговорить.

    В случае, если бы сделка состоялась, Конте стал бы самым высокооплачиваемым тренером в мировом футболе.

    Напомним, что «Челси» после 23 туров возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Срок действующего соглашения Конте с «аристократами» истекает в 2019 году.

    Источник: Calciomercato

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    02.02.2017 21:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 3 февраля 2017, 00:09

      Какие, б.., аристократы? Никто их так не называет. И уж тем более этот источник.
      "Conte moved to Chelsea last summer signing a contract expiring in June 2019."
      "дебилы, б.."(ц)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +58

      sasha_klub 2 февраля 2017, 23:50

      СУПЕР - МОЛОДЕЦ. Деньги не всё решают))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 2 февраля 2017, 22:50

      молодец

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