Конте отказался от рекордного контракта в Китае

Какие, б.., аристократы? Никто их так не называет. И уж тем более этот источник.
"Conte moved to Chelsea last summer signing a contract expiring in June 2019."
"дебилы, б.."(ц)
Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался перебраться в Китай.
По существующей информации, один из местных клубов предлагал итальянскому специалисту 25 миллионов евро в год, однако не смог его уговорить.
В случае, если бы сделка состоялась, Конте стал бы самым высокооплачиваемым тренером в мировом футболе.
Напомним, что «Челси» после 23 туров возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Срок действующего соглашения Конте с «аристократами» истекает в 2019 году.