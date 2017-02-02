Конте отказался от рекордного контракта в Китае

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отказался перебраться в Китай.

По существующей информации, один из местных клубов предлагал итальянскому специалисту 25 миллионов евро в год, однако не смог его уговорить.

В случае, если бы сделка состоялась, Конте стал бы самым высокооплачиваемым тренером в мировом футболе.

Напомним, что «Челси» после 23 туров возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Срок действующего соглашения Конте с «аристократами» истекает в 2019 году.