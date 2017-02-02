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    Кассано: «Если не найду команду, стану нянькой и агентом жены»

    Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано, который недавно расторг контракт с «Сампдорией», готов завершить карьеру футболиста, если в ближайшее время не найдет себе новую команду.

    «Я в хорошей форме, ведь я работал с молодежкой «Сампдории». Если поступит предложение, я готов играть, но пока таких предложений мне не приходило.

    Сейчас я все больше времени провожу с семьей. Если не получится найти команду, то я стану нянькой и агентом своей жены», – приводит слова Кассано Sky Sport Italia.

    Стоит отметить, что жена Антонио Каролина Марчиалис является профессиональным игроком в водное поло.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 10:42
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