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    Ибрагимович разочарован низкой реализацией моментов

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признался, что разочарован ничейным результатом матча Премьер-лиги с «Халл Сити».

    «Мы все очень разочарованы результатом этой встречи. Так случается, когда не удается выиграть матч. Да, у нас было много голевых моментов, мы должны были реализовывать их и побеждать. Это был очень важный матч.

    Голкипер «Халла»? Я не увидел его невероятной игры в воротах. Это нам не удалось реализовать свои шансы в атаке», – сказал Ибрагимович после матча.

    Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Халл Сити» закончился со счетом 0:0.

    Источник: BBC

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    02.02.2017 07:31
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