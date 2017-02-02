Ибрагимович разочарован низкой реализацией моментов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признался, что разочарован ничейным результатом матча Премьер-лиги с «Халл Сити».

«Мы все очень разочарованы результатом этой встречи. Так случается, когда не удается выиграть матч. Да, у нас было много голевых моментов, мы должны были реализовывать их и побеждать. Это был очень важный матч.

Голкипер «Халла»? Я не увидел его невероятной игры в воротах. Это нам не удалось реализовать свои шансы в атаке», – сказал Ибрагимович после матча.

Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Халл Сити» закончился со счетом 0:0.