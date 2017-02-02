Шишкин не сможет остаться в «Краснодаре»

Защитник Роман Шишкин, права на которого принадлежат «Локомотиву», не сможет остаться по окончании сезона в «Краснодаре», арендовавшего его в январе. Согласно контракту, футболист должен будет вернуться в столичный клуб.

В «Краснодаре» рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, но железнодорожники не пошли на это – в планы руководства московской команды не входит расставание с 30-летним футболистом.

Напомним, что действующее соглашение Шишкина с «Локомотивом» рассчитано до лета 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.