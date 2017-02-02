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Шишкин не сможет остаться в «Краснодаре»

2 февраля 2017, 07:17
16

Защитник Роман Шишкин, права на которого принадлежат «Локомотиву», не сможет остаться по окончании сезона в «Краснодаре», арендовавшего его в январе. Согласно контракту, футболист должен будет вернуться в столичный клуб.

В «Краснодаре» рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, но железнодорожники не пошли на это – в планы руководства московской команды не входит расставание с 30-летним футболистом.

Напомним, что действующее соглашение Шишкина с «Локомотивом» рассчитано до лета 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Краснодар Локомотив Шишкин Роман
Комментарии (16)
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MURAD F. A.
1486009733
зачем он нужен тогда..................................
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mialkov
1486012825
Как говориться - ни себе, не людям((
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Joko21
1486013971
скорее всего еще не известно останется ли Семин на сл. сезон у руля команды. По этой причине и тормознули Ромку
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LokoGoGo
1486016384
это уже хорошая новость. Рад буду, если вернется в Локо.
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Cosh18
1486018017
Интересный поворот)
Ответить
sochi-2013
1486018575
– Соседний колхоз просит навоз.

– Дадим?

– Дудки им

– Сами съедим!


Не про Шишкина будет сказано, но сам принцип.
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1486018581
А зачем Шишкин, Логашов или Самедов, если в команде есть такой уникум как Боря Ротенберг?
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Gullit 76
1486022948
Откуда он знает?Шишкин ещё не играл,может это Краснадар не захочет его оставить?
Ответить
XaXatyn
1486047897
Рад что не с правом выкупа !
Ответить
Argon
1486157403
Так и не брали бы. Месси что ли?
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