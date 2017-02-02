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    Шишкин не сможет остаться в «Краснодаре»

    Защитник Роман Шишкин, права на которого принадлежат «Локомотиву», не сможет остаться по окончании сезона в «Краснодаре», арендовавшего его в январе. Согласно контракту, футболист должен будет вернуться в столичный клуб.

    В «Краснодаре» рассчитывали включить в договор пункт о первоочередном праве выкупа игрока на льготных условиях, но железнодорожники не пошли на это – в планы руководства московской команды не входит расставание с 30-летним футболистом.

    Напомним, что действующее соглашение Шишкина с «Локомотивом» рассчитано до лета 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Известия

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    02.02.2017 07:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 февраля 2017, 00:30

      Так и не брали бы. Месси что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 февраля 2017, 18:04

      Рад что не с правом выкупа !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 февраля 2017, 11:09

      Откуда он знает?Шишкин ещё не играл,может это Краснадар не захочет его оставить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 февраля 2017, 09:56

      А зачем Шишкин, Логашов или Самедов, если в команде есть такой уникум как Боря Ротенберг?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 2 февраля 2017, 09:56

      – Соседний колхоз просит навоз.


      – Дадим?


      – Дудки им


      – Сами съедим!



      Не про Шишкина будет сказано, но сам принцип.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 2 февраля 2017, 09:46

      Интересный поворот)

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 февраля 2017, 09:19

      это уже хорошая новость. Рад буду, если вернется в Локо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 февраля 2017, 08:39

      скорее всего еще не известно останется ли Семин на сл. сезон у руля команды. По этой причине и тормознули Ромку

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 февраля 2017, 08:28

      Похоже в планы входит заморозить на лавке

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 февраля 2017, 08:23

      Ну и правильно

      0
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