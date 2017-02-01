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    Стржалковский: «Динамо» купило Кокорина за 19 миллионов, а продало — за 2»

    Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой стороне трансферов Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

    «За Кокорина «Зенит» заплатил два миллиона евро, за Жиркова — 640 тысяч. А куплен Кокорин был за 19 миллионов, Жирков — почти за 15», — заявил Стржалковский.

    Футболисты сборной России перешли в московский клуб из «Анжи» летом 2013-го года, а в «Зенит» перебрались зимой 2016-го.

    Источник: Р-Спорт

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    01.02.2017 23:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 февраля 2017, 13:11

      А за сколько его в Анжи продавали ?

      А вообще бестолковое это занятие, два олигарха бабло по отмывали и быстренько удочки смотали, ну ладно там Анжи у них то и руководство то весомого нет.
      А вот в Динамо, куда попечительный совет смотрел? Степашкины всякие, ВТБ в конце концов как владелец, они что не видели что клуб тупо загоняют в ацкую долговую яму?
      Эххххх Лаврентия Павловича то как не хватает, половину расстрелять, половину в Сибирь, причем не в клуб ))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 февраля 2017, 09:17

      а Кокорин и двух лямов не стоит

      0
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 2 февраля 2017, 08:44

      "Наварились". Денисов деградировал и как футболист, и как человек. Скоро за него еще и доплачивать будут той команде, которая возьмет.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 февраля 2017, 08:29

      И получили откаты по 5 лямов от Анжи

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 февраля 2017, 08:06

      Уроды!!! Развалили Динамо

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 февраля 2017, 04:38

      ничего не попутали?

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 февраля 2017, 01:11

      Хороший бизнес!!!!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 февраля 2017, 23:49

      Не надо было его у Анжи покупать. Они с Денисовым отправились за большими деньгами, а когда не получилось, решили вернутся.
      Так вот Зенит Денисова не принял. И где он теперь? По клубам болтается. А всё упрямство ослиное.

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 1 февраля 2017, 23:48

      Бомбардир шутит

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 февраля 2017, 23:33

      За 3 года цена так упала..)

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