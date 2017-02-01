Стржалковский: «Динамо» купило Кокорина за 19 миллионов, а продало — за 2»

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой стороне трансферов Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

«За Кокорина «Зенит» заплатил два миллиона евро, за Жиркова — 640 тысяч. А куплен Кокорин был за 19 миллионов, Жирков — почти за 15», — заявил Стржалковский.

Футболисты сборной России перешли в московский клуб из «Анжи» летом 2013-го года, а в «Зенит» перебрались зимой 2016-го.