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  • Стржалковский: «Динамо» купило Кокорина за 19 миллионов, а продало — за 2»

Стржалковский: «Динамо» купило Кокорина за 19 миллионов, а продало — за 2»

1 февраля 2017, 23:22
11

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой стороне трансферов Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

«За Кокорина «Зенит» заплатил два миллиона евро, за Жиркова — 640 тысяч. А куплен Кокорин был за 19 миллионов, Жирков — почти за 15», — заявил Стржалковский.

Футболисты сборной России перешли в московский клуб из «Анжи» летом 2013-го года, а в «Зенит» перебрались зимой 2016-го.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Динамо Жирков Юрий Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Mr Abdullaev
1485981226
За 3 года цена так упала..)
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Genchik92
1485982106
Бомбардир шутит
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Zeff
1485982164
Не надо было его у Анжи покупать. Они с Денисовым отправились за большими деньгами, а когда не получилось, решили вернутся. Так вот Зенит Денисова не принял. И где он теперь? По клубам болтается. А всё упрямство ослиное.
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RedWhiteFans2
1485987097
Хороший бизнес!!!!
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Zenit-84
1485999504
ничего не попутали?
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Nerlinger
1486011985
Уроды!!! Развалили Динамо
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Dgad
1486013396
И получили откаты по 5 лямов от Анжи
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maior-60
1486014262
"Наварились". Денисов деградировал и как футболист, и как человек. Скоро за него еще и доплачивать будут той команде, которая возьмет.
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Garrincha58
1486016244
а Кокорин и двух лямов не стоит
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FanatSerj
1486030313
А за сколько его в Анжи продавали ?
А вообще бестолковое это занятие, два олигарха бабло по отмывали и быстренько удочки смотали, ну ладно там Анжи у них то и руководство то весомого нет. А вот в Динамо, куда попечительный совет смотрел? Степашкины всякие, ВТБ в конце концов как владелец, они что не видели что клуб тупо загоняют в ацкую долговую яму? Эххххх Лаврентия Павловича то как не хватает, половину расстрелять, половину в Сибирь, причем не в клуб ))
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