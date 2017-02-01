Стржалковский: «Динамо» купило Кокорина за 19 миллионов, а продало — за 2»

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о финансовой стороне трансферов Александра Кокорина и Юрия Жиркова.
«За Кокорина «Зенит» заплатил два миллиона евро, за Жиркова — 640 тысяч. А куплен Кокорин был за 19 миллионов, Жирков — почти за 15», — заявил Стржалковский.
Футболисты сборной России перешли в московский клуб из «Анжи» летом 2013-го года, а в «Зенит» перебрались зимой 2016-го.
Источник: Р-Спорт
А вообще бестолковое это занятие, два олигарха бабло по отмывали и быстренько удочки смотали, ну ладно там Анжи у них то и руководство то весомого нет. А вот в Динамо, куда попечительный совет смотрел? Степашкины всякие, ВТБ в конце концов как владелец, они что не видели что клуб тупо загоняют в ацкую долговую яму? Эххххх Лаврентия Павловича то как не хватает, половину расстрелять, половину в Сибирь, причем не в клуб ))