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    Сахо, которым интересовался «Спартак», на правах аренды перешел из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас»

    Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас». Как сообщает официальный сайт «орлов», за свою новую команду 26-летний француз будет выступать до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Спартак».

    Напомним, защитник выступает за красных с 2013 года. В нынешнем сезоне Сахо не провел за «Ливерпуль» в АПЛ ни одного матча из-за конфликта с Юргеном Клоппом. Сахо хотели приобрести французские команды, но он принял решение остаться в Англии.

    Таблица зимних трансферов АПЛ

    Источник: ФК «Кристал Пэлас»

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    01.02.2017 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 1 февраля 2017, 10:45

      А как если окорок закрылось?

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      ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Klaido 1 февраля 2017, 11:26

      час назад прочитал новость ,что федун готов выделить еще 15-20 лямов на топа,че думаешь возможно такое?

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