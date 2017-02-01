Сахо, которым интересовался «Спартак», на правах аренды перешел из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас»

А как если окорок закрылось?
Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас». Как сообщает официальный сайт «орлов», за свою новую команду 26-летний француз будет выступать до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Спартак».
Напомним, защитник выступает за красных с 2013 года. В нынешнем сезоне Сахо не провел за «Ливерпуль» в АПЛ ни одного матча из-за конфликта с Юргеном Клоппом. Сахо хотели приобрести французские команды, но он принял решение остаться в Англии.
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— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 1 февраля 2017 г.