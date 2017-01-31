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  • Вернблум: «Да любой поехал бы в Китай за большими деньгами. Это горькая правда»

Вернблум: «Да любой поехал бы в Китай за большими деньгами. Это горькая правда»

31 января 2017, 09:42
8

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признался, что мог бы отправиться в Китай за большим контрактом, если бы не его семья, с которой он не хочет расставаться.

«Если бы у меня не было семьи, возможно, я бы поехал за деньгами в Китай, да любой поехал бы. Футбол – это такой же бизнес. Если вы сидите в офисе, и кто-то предлагает вам больше денег, то вы пойдете за большей заработной платой. Это горькая правда.

Я прекрасно понимаю тех футболистов, которые отправляются в Китай за деньгами. Вы можете тут сколько угодно сидеть и говорить: «Как ты можешь уехать туда, там же плохой чемпионат?». Но вы представьте себя на этом месте: к тебе приходят и кладут огромную сумму денег. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который откажется от такого предложения, потому что это нормально – игроки отправляются туда зарабатывать, это естественный процесс.

Если я был бы один и сам решал свою судьбу, я точно поехал бы. Но поскольку у меня есть жена и ребенок, у меня изменились приоритеты – я хочу как можно больше времени проводить с ними. Я уже поездил по миру и не хочется уезжать от семьи далеко, мотаться по городам и странам. Поэтому сейчас я бы отказался», – сказал Вернблум.

Стоит отметить, что этой зимой китайские клубы пополнили целый ряд звезд из европейских команд. Из российского в китайский чемпионат перешел бельгиец Аксель Витсель и полузащитник Одил Ахмедов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (8)
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Алексей Гозиас
1485846222
В китай едут за деньгами, а после китая ни кому не нужны
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Георгий 07 01 93 рус
1485847383
Такое дерево как ты конечно поехал бы!А игроки классные не едут)))дурачок умничает еще!
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prtcs
1485851909
Молодец, что не лицемерит.
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Gullit 76
1485852094
Всё правильно сказал.В Барселоне уже не играть!Если человек на сходе как Тевес чего бы ещё и денег на старость не заработать?Лицемеры,они бы не поехали!Да на коленях до Китая бы ползли!Я знаю кто не поехал - Перельман,причём просто за деньгами!
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Protosser
1485852245
Все по делу.
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Виталич
1485855175
а что ..так и есть..молодец..
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h3LL1k
1485863123
хоть он мне и не нравиться как игрок но сказал как надо всё по делу!
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