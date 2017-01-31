Вернблум: «Новый контракт с ЦСКА? Пока переговоров не было»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, что пока не вступал в переговоры о новом контракте с армейским клубом.

«Новый контракт с ЦСКА? Пока рано об этом говорить, никаких переговоров не было. Сложно сказать, станет ли ЦСКА последним клубом в моей карьере, я не уверен. У меня семья, интересы которой я обязан учитывать в первую очередь», – рассказал футболист.

Действующий контракт Вернблума с ЦСКА рассчитан до лета 2018 года.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 15 матчей за армейцев, отдал одну результативную передачу.