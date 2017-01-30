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«Фиорентина» была готова сделать предложение по Дзагоеву

30 января 2017, 23:13
13

В случае продажи Николы Калинича в Китай, «Фиорентина» была готова выйти с официальным предложением о покупке полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

45-миллионный трансфер Калинича в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сорвался в самый последний момент, когда футболист наотрез отказался уезжать в Поднебесную.

В итоге «Фиорентина» не стала обращаться в ЦСКА, несмотря на то, что Дзагоев находился в числе трансферных приоритетов флорентийского клуба.

Предположительно, армейцы могли выручить от продажи своего хавбека порядка 20 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Фиорентина ЦСКА Дзагоев Алан Калинич Никола
Комментарии (13)
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ДикийАлекс
1485807888
Абы да кабы
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TY13R
1485811141
это вместо Калинича??))) не смешите... зачем им такой донный игрок...
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TonicIG
1485811632
Дзагоева в Италии сьедят
Ответить
Александ1982
1485824556
бред, если бы то они бы, сколько можно бы!!! да и не стоит столько Дзагоев-не стоит!!!опять утка летает
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artem 81
1485827196
бздят
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ДАША Д
1485827375
Для ЦСКА 20 млн. - это чудо.
Ответить
ИванЯ
1485828167
кто уже его только не хотел, а воз и ныне там. Ушел твой поезд Аланчик, к сожалению не раскрылся на 100% надо было в свое время валить.
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Амба Нагорск
1485830769
Это шуточка?
Ответить
David_Fio
1485842029
Было бы очень интересно!
Ответить
Den_777
1485851759
Я был рад за Калинича, что он не перешёл в Китай, но лучше бы он перешёл, если Фиорентина правда Дзагоева покупала.
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