Вернблум: «Я не думал о получении российского гражданства»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, что не задумывался о получении российского паспорта.

«О российском гражданстве я не размышлял. Кто его получал, ни разу не играли за свою сборную, а я провел в рядах национальной команды Швеции 50 матчей, поэтому мне нет смысла что-то менять в этом отношении. За другую страну я играть не хочу, но и решение о завершении карьеры в сборной Швеции окончательное, я не вернусь», – резюмировал Вернблум.

О решении завершить международную карьеру Вернблум заявил летом прошлого года.