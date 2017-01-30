Источник: в течение суток Иванович станет игроком «Зенита»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к тому, чтобы стать игроком «Зенита». Сообщается, что переход завершен на 99%. Соглашение будет заключено сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон. В течение суток серб вылетит в Санкт-Петербург для подписания договора.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок принял участие в 16-ти матчах, отметившись одним забитым мячом и заработав одно предупреждение.

Отмечается, что Иванович, контракт которого истекает в июне, перейдет в «Зенит» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что зарплата футболиста в петербургском клубе составит 5 миллионов евро в год.