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Источник: в течение суток Иванович станет игроком «Зенита»

30 января 2017, 18:52
20

Защитник «Челси» Бранислав Иванович близок к тому, чтобы стать игроком «Зенита». Сообщается, что переход завершен на 99%. Соглашение будет заключено сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон. В течение суток серб вылетит в Санкт-Петербург для подписания договора.

В нынешнем сезоне 32-летний игрок принял участие в 16-ти матчах, отметившись одним забитым мячом и заработав одно предупреждение.

Отмечается, что Иванович, контракт которого истекает в июне, перейдет в «Зенит» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что зарплата футболиста в петербургском клубе составит 5 миллионов евро в год.

Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Челси Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (20)
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Mariner
1485791896
Хороший игрок, но блин, без нескольких недель 33 года ему... Это уже старик по футбольным меркам (
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TAF
1485791971
Хорошее усиление
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lokoman92
1485792986
Бранислав, НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!
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shinnik
1485794351
Зачем..
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Psih86
1485795131
Думаю отличное усиление для Зенита!Он в свои 32 любому нашему защитнику фору даст,он физически силен,грамотен,забить может,а скорость ему не нужна у нас не привыкли бегать,да и думаю он не в плохой форме все таки он с Конте тренировался-это совсем другой Уровень!!!Да и Питер интересный и красивый город для его семьи!!!
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Joko21
1485797078
очень крутое усиление!
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ivanthebest
1485804288
Будут использовать скорее всего в центральной зоне... С одной стороны плюс для чемпа что такой игрок поехал, с другой, судорожная попытка зеньки за такое бабло на контракт, хоть какого-то игрока подписать в защиту, лишь бы не опростоволосится...
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Gazelvagen877
1485805959
Как там бомжи питерские говорят "весь старый хлам спартак покупает" у зенита одни старперы
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Хотел же ставить на ничью
1485821839
ждем
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Dgad
1485847694
Отличная новость, сильный защитник.
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