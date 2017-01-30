Гендиректор «Анжи» заявил, что перед командой стоит задача сохранения прописки в РФПЛ

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев подчеркнул, что руководство клуба ставит перед игроками и тренерским штабом задачу сохранения прописки в РФПЛ по итогам текущего сезона. После 17-ти туров махачкалинцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице, имея шестиочковый отрыв от зоны переходных матчей.

«У нас будет задача-минимум сохранить тот же темп, который был задан в первой половине сезона. Также стоит задача показывать красивую игру и радовать болельщиков, добиваться максимальных целей за счет самоотдачи. Однозначно стоит задача сохранить место в РФПЛ», – сказал Абдулаев.