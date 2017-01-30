Григорян: «Анжи» хочет найти игроков, желающих выступать за команду и способных усилить ее»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, какие задачи стояли перед командой на первом зимнем сборе, а также отметил, что хотел бы видеть в ее составе тех футболистов, которые будут играть с желанием и смогут усилить махачкалинцев.

– Для нас на первом сборе крайне важно было сформировать центральную ось – это вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники – и наиграть ее. Строить командную игру без этой оси как в атаке, так и в обороне невозможно. Ее мы сформировали только к началу второго сбора. Сейчас на эти позиции есть футболисты, которых я вижу как игроков основного состава. В этом плане мы, можно сказать, задачу выполнили и теперь можем приступить к самому главному – организации игры в атаке и обороне, наигрыванию игровых связок. Этому будет уделено время на втором и третьем сборах. Хотя вопрос селекции остается актуальным, потому что состав меняется практически процентов на восемьдесят.

– Команда под вашим руководством провела две контрольные встречи. Довольны ли вы тем, как она выглядела в этих матчах, и результатом?

– С какой-то стороны результатом я остался недоволен. В обеих встречах мы имели ощутимое преимущество над соперниками. В первом матче с румынским «Пандурием» Шамиль Асильдаров и Адлан Кацаев имели несколько голевых моментов, но подвела реализация. Во встрече с «Актобе» мы полностью переиграли соперника во втором тайме и при этом считанное количество раз позволили сопернику перейти на нашу половину поля, но пропустили обидный гол. Тем не менее я бы не стал обращать внимания на результаты матчей, потому что шел процесс построения команды и центральной оси.

– Вы уже имели представление о возможностях новичков, которые пополнили состав команды?

– Нет футболистов в команде, которых я не знаю. С некоторыми из них я работал совместно. Например, с Тетрашвили и Кацаевым. Что же касается остальных, то я хорошо знаком с их потенциалом.

– Вернулись в команду Яковлев и Будковский. Есть ли еще игроки, которых вы хотели бы видеть у себя в команде, но с которыми по той или иной причине было решено расстаться?

– Не задавался таким вопросом и, честно говоря, не очень хочется отвечать на него. Хотелось бы найти тех футболистов, которые желают играть в «Анжи». Разумеется, при условии, что они усилят нас.

После 17-ти туров «Анжи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 20 очков. Отрыв от зоны переходных матчей составляет шесть баллов.