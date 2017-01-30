Григорий Иванов: «Урал» хотел бы провести первую игру на обновленном стадионе с «Барселоной», но это невозможно»

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что клуб был бы рад провести первый матч на реконструируемом к ЧМ-2018 стадиону «Центральный» с «Барселоной». При этом он подчеркнул, что подобный вариант не представляется возможным.

На обновленной арене в Екатеринбурге будут проходить игры домашнего чемпионата мира. По словам функционера, «шмели» смогут принять на стадионе пару поединков РФПЛ весной 2018 года. В эксплуатацию сооружение должно быть сдано 31 декабря.

«Планируется провести несколько тестовых матчей до чемпионата мира. Думаю, весной 2018 года «Урал» сможет провести одну-две игры в чемпионате России. Конечно, мы хотели бы сыграть с «Барселоной», но так не получится. А матч с любой командой РФПЛ – это матч за три очка, кого поставят в календарь, с тем и будем играть», – сказал Иванов.