Гендиректор «Анжи» заявил, что в клубе нет никакого финансового кризиса

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев подчеркнул, что клуб имеет источники финансирования на текущий год. Также он отметил, что долгов по зарплате ни перед футболистами, ни перед сотрудниками у махачкалинцев нет.

«Финансовое состояние клуба стабильное. Со всеми футболистами произведен расчет, включая декабрь, поэтому на сегодняшний день долгов перед футболистами и сотрудниками клуба не имеется. Финансирование на 2017 год понятно, есть цифры и источники, никакого финансового кризиса не наблюдается, работа идет в штатном режиме», – сказал Абдулаев

Напомним, недавно в «Анжи» сменился владелец – им стал бизнесмен Осман Кадиев. В конце минувшего года клуб из Дагестана заявил, что переходит на новый курс, из-за чего ему придется расстаться со многими основными игроками.

После 17-ти туров «Анжи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.