Бывший игрок «Челси» назвал Моуринью клоуном

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Шотландии Крейг Берли, ныне работающий экспертом на телеканале ESPN, раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью за слова, сказанные им после полуфинального матча Кубка Англии с «Халл Сити» .

Напомним, что «МЮ» потерпел в той игре поражение со счетом 1:2, но португальский специалист заявил, что встреча завершилась вничью.

«Моуринью не должен был говорить такое в прессе. Он клоун, абсолютный клоун. Мне стыдно за него. Рохо нарушал правила и судья правильно поставил пенальти», – сказал Берли.

Моуринью отказался признавать победу «Халла»