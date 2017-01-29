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Оланаре: «Уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом в этом году»

29 января 2017, 15:14
29

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре признался, что очень рад вернуться в армейский клуб. Также 22-летний форвард выразил уверенность, что красно-синим по силам побороться за первое место в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

— Я очень рад и счастлив вернуться в ЦСКА. Для меня это действительно торжественный день!

— Очень эмоциональный был момент, когда ты общался с командой…

— Я был частью команды до травмы. Затем пришлось уехать, но теперь я вернулся и вновь ощутил себя частью коллектива. Пообщался с ребятами и понял, что меня никто не забыл. Когда прощался с ними, было непросто, но теперь мы снова вместе. Нельзя сказать, что прихожу как новичок, ведь я играл с этими ребятами, всех помню и знаю.

— Ты уже знаком с тренерами, в том числе с возглавившим нашу команду Виктором Михайловичем Гончаренко. Каким он тебе запомнился за полгода совместной работы?

— Это очень грамотный и знающий специалист. Мне он запомнился тем, что говорил не много, но всегда по делу, давал инструкции и указания, которые всегда помогали в работе. Я очень благодарен за это. Наверное, мне не будет сложно понимать требования, которые мне будут предъявляться, мы сработаемся.

— Ты снова выбрал номер 99. Чем объяснишь его?

— Это всегда был мой любимый номер. Я с детства любил играть под ним. Всю свою жизнь играл под двумя девятками, даже в Норвегии. Не было сомнений, какой брать номер

— Какие воспоминания от первого прихода в ЦСКА? Ты ведь полноправный чемпион России!

— Возвращаться в чемпионскую команду особенно сложно, это дополнительный вызов. Против чемпионов любой соперник играет на пределе возможностей. Мне будет очень непросто, но, с другой стороны, это заставляет меня еще больше трудиться. Буду стараться демонстрировать лучшие качества.

— Ты внимательно следил за успехами команды?

— Я всегда следил за командой, заходил на сайт, смотрел матчи по телевизору. Команда играла неплохо, но в чем-то не везло, недобрали очки. Но если мы все соберемся и покажем, на что способны, уверен, что сумеем сократить разницу. До «Спартака» восемь очков, до «Зенита» три, но мы сделаем все возможное, чтобы отыграть отставание. Уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон Гончаренко Виктор
Комментарии (29)
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АЛЕКС 58
1485692360
Будет очень сложно! Даже с Гончаренко!Кубань с ним здорово играла,может и ЦСКА сможет настроить!?
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лёха72
1485692523
смехопонарама-это к петрасяну он вылечит
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Icemennn
1485692597
Если Спартак на сдуется (как это часто бывает), то ЦСКА чемпионство не светит в этом году. Хотя... Спартак то еще может учудить...
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nik55
1485693009
очередной клоун дает прогноз
Ответить
multi1984
1485693013
Я уверен ,что не станет чемпионом. Борьба между Зенитом и Спартаком
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dimid
1485694017
настрой хороший. посмотрим.
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serppion
1485694036
Уверенный он... Но, гроша не поставит за свое чемпионство. Прогорит.
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485694101
Не в этом году
Ответить
a-rakhmatov
1485694560
Цыплят по осени считают)))
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пончотрончо
1485694575
ага щас
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