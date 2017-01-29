Бенитес: «Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за вылет из Кубка»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес извинился перед болельщиками клуба за вылет из 1/16 финала Кубка Англии. Напомним, что вчера «сороки» уступили «Оксфорд Юнайтед» со счетом 0:3.

«Мы упустили крайне много моментов в первой половине встречи, а при счете 0:1 мы не смогли реализовать пенальти. Мы ужасно выглядели при стандартных положениях и во втором тайме расплатились за те ошибки, что сделали до перерыва.

Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Жаль, что так вышло», — сказал он.