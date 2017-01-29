Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» поспорит с «Уиганом» за выход в 1/8 финала

29 января «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Уиган» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В последний раз команды встречались в 2013 году в матче за Суперкубок. Тогда сильнее были «красные дьяволы», обыгравшие соперника со счетом 2:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!