Руни: «Игроки моего времени заработали достаточно денег, чтобы не становиться тренерами»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о том, чем планирует заняться после окончании карьеры игрока.

«Вся моя жизнь была связана с футболом, и в ту минуту, когда я закончу играть, я хотел бы попробовать остаться в этой игре. Я хочу тренировать.

Становясь старше, вы задумываетесь о самой игре, это как раз то, чем бы я хотел заниматься. Игроки моего времени заработали достаточно денег, чтобы не становиться тренерами, так что те, кто захочет стать тренером — будут успешными», — сказал Руни в интервью Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что Руни получил очередное предложение из Китая.