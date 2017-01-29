Уэлбек очень рад своему возвращению после травмы

Нападающий «Арсенала» Данни Уэлбек, ставший автором дубля в матче 1/16 Кубка Англии против «Саутгемптона» (5:0), поделился эмоциями от своей игры. Напомним, футболист впервые появился на поле после длительного восстановления от травмы.

«Я уже возвращался после серьезной травмы, поэтому знал, что ожидать. Все прошло хорошо. Очень рад, что снова вышел на поле. Крайне неприятно пропускать несколько месяцев из-за травм, однако теперь я снова могу делать то, что люблю – забивать», – сказал форвард.